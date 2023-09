Bianca Berlinguer, l’avventura a Mediaset inizia con il bastone tra le ruote sulla conduttrice irrompe uno dei volti più amati di Mediaset. Di problemi Bianca ne ha avuti in questa stagione a cominciare dall’addio burrascoso alla Rai che ha fatto discutere parecchio. Le sue dichiarazioni, per avere un quadro della tensione accumulata tra la conduttrice e la tv di Stato, vale la pena riportarle. Dopo la presentazione di palinsesti a Napoli e la conseguente ufficialità della cancellazione di Carta Bianca era entrata a gamba tesa.

“Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta”, spiegava.





Alessandro Cecchi Paone a Bianca Berlinguer: fuori Mauro Corona

E ancora: “La proposta di Mediaset è arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via”. Ora che il nuovo programma è pronto a partire arriva la bordata di Alessandro Cecchi Paone che ha sparato a zero su una delle punte di diamante di Bianca Berlinguer.

Dalle colonne del settimanale Nuovo Tv ha sparato a zero su Mauro Corona: “Lavorerà in una rete adatta a lui…Da contribuente ero stanca di pagare lo stipendio a questo signore che, col suo modo di vestire discutibile e i suoi sproloqui, occupava un posto nella tv pubblica”. Parole dure che non si esauriscono qui. Il conduttore infatti ha rincarato la dose.

Che cosa ha detto? Durante l’intervista ha rivelato di sperare che la sua collega trovi il modo di liberarsi quanto prima dell’opinionista: “Non sentivamo il bisogno di trovare Mauro Corona al seguito di una collega così esperta ed autorevole, che da lui è stata pure offesa…Speriamo che se ne liberi presto: Bianca non se lo merita…”.