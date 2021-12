Settimana bollente per Uomini e Donne, tra i protagonisti anche il discusso cavaliere Biagio Di Maro spesso al centro di segnalazioni e critiche. Tra tutti i personaggi che stanno movimentando questa stagione di Uomini e Donne Biagio è infatti quello che più sta attirando l’attenzione dei social e del pubblico in studio. Pesantissimi i commenti piovuti in occasione del confronto con Sara. “Il comportamento di Biagio è ridicolo tanto quanto il vostro che ancora ci uscite insieme e lo baciate”.



E ancora: “Ma la redazione non ha ancora capito che questo bifolco ignorante deve essere mandato via? E poi donne svegliaaaaaaaaaaa a una certa età bisogna usare soprattutto la testa con questi testa di …..”. Insomma, per Biagio Di Maro le critiche non mancano. Colpa anche della gaffe sul figlio gay davanti ad Andrea Nicole, la tronista anche lei al centro delle polemiche nei giorni scorsi.



“È la prima volta che mi sento bene. Mio figlio ha fatto una dichiarazione sui giornali spiegando che ho accettato il suo essere gay – ha detto Biagio Di Maro -. Ho fatto tanto per lui, ma la cosa brutta è che è lontano. Vive in Inghilterra perché nella nostra zona non può prendere un caffè con il compagno. Vorrei dire a tutti i papà che hanno questo problema che i figli sono figli, l’amore è bello in tutte le maniere”.







La parola ‘problema’ ha fatto saltare sulla sedia Maria De Filippi. “Io credo a tutto ciò che dici, ma definirlo un problema è un po’ troppo…So che non volevi dire quello, però non pensare che le persone non capiscano, anche dove vivi tu…”. Biagio Di Maro si è difeso dicendo che suo figlio è stato spesso e volentieri preso in giro per via del suo orientamento.



Chiusa questa infelice parentesi ora per Biagio Di Maro sembra aprirsi un nuovo scenario che lo porterebbe lontano dallo studio di Uomini e Donne. Dopo infatti aver chiuso con Sara, Biagio ha conosciuto Bernarda dal quale dice di essere rimasto folgorato. La conoscenza tra i due sembra proseguire a gonfie vele tanto che, da dietro le quinte, arriva la notizia che presto potrebbero lasciare lo studio.