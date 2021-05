“No aspetta, ma che fai?”. I soliti ignoti, Beppe Severgnini ospite di Amadeus. Ed ecco cosa succede prima del parente misterioso

Sempre divertente I soliti Ignoti, il game show di Rai1 in onda in prima serata. Ospite-detective della puntata, il giornalista Beppe Severgnini che presenta il suo libro sull’Inter, sua squadra del cuore, “Inter nos”. Naturalmente anche stavolta si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.Dobbiamo ammettere che il percorso del giornalista è buono, a causa di due errori accede alla fase finale con 19mila euro. Ma durante l’indagine, avviene qualcosa di inaspettato.

Prima si è parlato del suo libro poi, Beppe Severgnini – tifoso sfegatato dell’Inter – inizia un’appassionata conversazione con Amadeus proprio sulla loro squadra del cuore. Immediati i commenti degli ignotisti su Twitter. I follower si dividono. I tifosi neroazzurri apprezzano la digressione: “Severgnini grande interista”. Ma c’è anche chi si lamenta un po’: “Tutta la sera a parlare di Inter, esistono anche altre squadre”. E ancora: “Già ci saranno gli Europei, lasciateci qualche oasi senza calcio”. In tutto questo, tra le parentesi calcistiche, il gioco prosegue.

Manca poco alla fine, entra il parente misterioso, Alfonsina, 58 anni, mamma di uno degli ignoti. Beppe Severgnini dimezza e sceglie la concorrente numero 2. Incredibile ma vero: è proprio lei la figlia di Alfonsina. Il giornalista devolve 9.500 euro in beneficenza.





Fenomeno Beppe Severgnini, nessuno l’avrebbe mai detto: “Sembrava preso solo dall’Inter e invece è stato bravissimo!”. Il giorno prima era stato il turno di Luca Barbarossa che compie un percorso quasi impeccabile. Il cantante, cercando l’identità di una ragazza dice: “Mi sembra un fisico atletico, è strano, ma confermo capitano della Nazionale. Già sento Neri Marcorè che mi prende in giro ‘se, la squadra femminile di football’”.

E contro ogni pronostico Luca Barbarossa indovina, Nausica è davvero il capitano. Ma il suo commento non passa inosservato su Twitter: “Ma perché è strano che lei sia il capitano? Perché è donna?”. E ancora: “Proprio oggi, nel giorno delle polemiche per la Partita del Cuore. È una coincidenza perché la puntata è registrata”.