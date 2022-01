“Sei dimagrita tanto”. Benedetta Mazza, dieta, palestra e fisico pazzesco per l’ex GF Vip: ​com’è diventata

“Back to School” spacca. Il nuovo programma di Italia1 condotto da Nicola Savino sta avendo un successo clamoroso. Intervistato per l’occasione dalla stampa specializzata lo stesso conduttore ha ammesso: “È un risultato eclatante. Per noi è stato quasi come vincere una Champions, la vita è fatta anche di queste piccole gioie, ma stiamo pur sempre parlando di un programma televisivo, i problemi sono altri”. Già, ma per chi fa televisione avere ascolti del genere è davvero una grande soddisfazione.

Nella prima puntata la trasmissione, che vede tornare sui banchi delle elementari cinque vip, ha totalizzato 1 milione e 912mila spettatori (9,8% di share). In tutto sono previste cinque puntate, stasera martedì 11 gennaio va in onda la seconda. Tanti gli elementi che stanno piacendo al pubblico, a cominciare dai ‘maestrini’: 12 bambini dai 7 agli 11 anni che devono istruire e far studiare i ‘ripetenti’, in tutto 25 personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra loro, nel nuovo appuntamento, ci sarà anche una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip.

Tra i cinque vip in gara a “Back to School” ci sarà anche Benedetta Mazza, che dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2008 è diventata una delle inquiline più amate del GF Vip edizione 2018. Per lei i banchi di scuola non dovrebbero essere un problema. La modella classe ’89, infatti, dopo il reality ha recitato nel film “Amore 14”, ma soprattutto è diventata famosa nel ruolo di ‘professoressa’ a “L’Eredità”.





Benedetta Mazza oggi: che lavoro fa e vita privata

Oggi Benedetta Mazza, dopo varie esperienze su Rai Gulp e Rai YOYO, ha un programma radiofonico tutto suo su RDS. E la vita sentimentale? Beh, nell’agosto 2020 l’ex gieffina rendeva pubblica la sua relazione con il pugile italo-egiziano Omar Hassan, noto alle cronache per aver avuto una relazione anche con Nina Zilli. Ad oggi Benedetta e Omar dovrebbero fare ancora coppia, anche se l’ultimo indizio social risale ad alcune foto e tanti auguri pubblicati in occasione del compleanno di lui a marzo scorso.

In ogni caso oltre al programma “Swipe” in onda su RDS dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 Benedetta Mazza è anche su QVC, canale 32 del digitale terrestre che si occupa di shopping, moda, cucina e tecnologia. L’ex modella ha pure un blog che si chiama “Benny’s Beauty Community” dove dispensa consigli su make up e bellezza. Una curiosità: negli ultimi tempi i follower hanno notato un vistoso calo di peso e l’hanno un po’ ‘bacchettata’. Benedetta infatti ha deciso di mettersi a dieta per dimagrire e tonificare. “Eri bella anche prima” si legge tra i commenti. Beh, rispetto alle forme procaci del GF Vip 2018 qualcosa è cambiato, ma a dirla tutta è difficile fare un confronto: per noi è sempre stupenda!