Al Grande Fratello un episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social e tra i telespettatori, lasciando molti spettatori piuttosto imbarazzati e increduli. Protagonisti della scena controversa sono stati i concorrenti Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti, che durante una cena si sono trovati al centro dell’attenzione per uno scambio di battute inappropriato e, per alcuni, chiaramente sessista.

Il tutto è accaduto quando MariaVittoria stava bevendo un bicchiere d’acqua e Tommaso, con un gesto che ha sollevato non poche perplessità, le ha messo una mano davanti alla bocca. In quel momento, ha esclamato più volte: “Ingoia, ingoia! Dai, come sai fare bene! Ingoia!”. Queste parole sono state interpretate da molti come un commento ambiguo, con una chiara allusione sessuale che non è passata inosservata agli occhi del pubblico.

Grande Fratello, choc per la frase di Tommaso

La reazione degli spettatori non è tardata ad arrivare, con numerosi commenti di disapprovazione sui social, dove molti hanno definito le parole di Franchi come totalmente inaccettabili. Diverse persone hanno chiesto un intervento immediato da parte della produzione, invitando gli autori del programma a prendere provvedimenti contro comportamenti che, secondo loro, non rispecchiano i valori di un programma televisivo.

Alcuni telespettatori hanno addirittura chiesto la squalifica del concorrente, accusandolo di aver compiuto un gesto che andava ben oltre una semplice battuta fuori luogo. La mancata reazione da parte della produzione del Grande Fratello ha ulteriormente alimentato la discussione sul social X, dove tantissimi commenti sono arrivati sotto a uno dei video pubblicati.

DEVO DIRE🤔CHE AL #GRANDEFRATELLO🎪 I TOMMAVI HANNO AVUTO FIUTO😳A SCEGLIRE QUESTA SHIP RIDICOLA ! 🤣

MA CHE ROMANTICONE L'IDRAULICO CHE DICE ALLA SUA MARIATROMBETTA🎺 INGOIA, INGOIA CHE LO SAI FARE BENE…🤭😂😂#FUORILORENZO #FUORISHAILA #FUORIJESSICA #FUORIILARIA #FUORITOMMAVI pic.twitter.com/H5OcTiLmRj — paul vialli (@PaulVialli) January 2, 2025

“La classe, l’eleganza, la cavalleria. Io gliel’avrei sputata in faccia, con tanto di ‘ingoia tu, che lo sai fare meglio‘”. Oppure: “A parte la frase che boh, ma questi due giocano tossico sul serio“, “Un bello schifo!”, “La tristezza”, “Che schifo”, “Ma il bello è che lei ci ride…. Beh è una cosa di cui vantarsi… 🙄🤮”, “Due calci nei cogl*** No, a lei va bene per andare avanti. Dignità zero” si legge.