Belen Rodriguez è alla guida de Le Iene insieme a Teo Mammuccari, dove non manca di sfoderare la sua ironia e la sua bellezza, mentre metà famiglia è all’Isola dei Famosi 2022. Tra le coppie di naufraghi di questa edizione ci sono infatti il papà Gustavo e il fratello Jeremias, che è alla sua seconda esperienza in Honduras.

Mamma Veronica Cozzani segue le diretta da casa insieme a Belen Rodriguez, mentre Cecilia Rodriguez, che nella scorsa edizione aveva visto partire per il reality di Canale 5 il suo Ignazio Moser, è spesso ospite in studio di Ilary Blasi. Tutti a fare il tifo per Gustavo e Jeremias, che si stanno impegnando molto nelle prove organizzate nel reality.





Belen Rodriguez, il dolce gesto per padre e fratello all’Isola

Nelle ultime ore, poi, il fratellino di Belen Rodriguez ha letteralmente sbottato contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Questa coppia, che lunedì è finita anche in nomination, è ora nel mirino di diversi naufraghi perché accusata di essere troppo egoista e di non pensare al gruppo. Di certo nella nuova puntata in programma giovedì 31 marzo non mancherà un confronto tra la showgirl e Jeremias Rodriguez.

Tornando a Belen Rodriguez, poco fa non è passata inosservata una Storia di Instagram dedicata proprio ai due naufraghi. Ha infatti pubblicato un breve video di Gustavo e Jeremias che si abbracciano e si raccontano le difficoltà durante un breve confessionale. E lei, orgogliosa: “Questa è la mia famiglia!”.

La tenera scena dell’abbraccio condivisa da Belen Rodriguez è stata commentata anche su Twitter: “Jeremias si commuove e cerca conforto abbracciando Gustavo”, ha scritto un utente. Anche se l’Isola dei Famosi 2022 è iniziata da poco, la famiglia Rodriguez si sta dimostrando molto unita nel gioco e c’è qualcuno che già li vede come favoriti alla vittoria.

