Belen Rodriguez, il messaggio per Teo Mammucari. Una notizia che ha certamente sorpreso il pubblico: il conduttore fuori da Le Iene. E se in un primo momento la showgirl argentina non ha fatto alcun cenno all’assenza di Mammucari senza dare spiegazioni al pubblico, nelle ultime ore questo invece accaduto. Belen ha rotto il silenzio in diretta tv.

Il messaggio di Belen per Teo Mammucari. Una sostituzione del noto conduttore con Max Angioni resa nota attraverso un comuncato Mediaset che ha annunciato: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”.

Il messaggio di Belen per Teo Mammucari in diretta tv dopo l’addio a Le Iene

Ipotesi su ipotesi sull’allontanamento di Teo Mammucari dal programma come quella diffusa di recente che tirerebbe in ballo la vicenda di un video e una presunta lite tra Teo e Davide Parenti. Nel video ci sarebbero stati degli spezzoni di un servizio girato qualche giorno prima dal conduttore. Dopo la vicenda, silenzio in studio da parte di Belen che però nel corso della puntata di martedì 31 gennaio ha voluto mandare un messaggio all’ex collega.

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Noi gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci”, sono state le parole di Belen Rodriguez che sono andate incontro anche alla risposta di Teo. Infatti l’ex conduttore ha ripreso il momento della puntata per poi rispondere attraverso una storia su Instagram.

“Grazie… con il cuore”, è stata la risposta di Teo Mammucari che lascerebbe intendere che tra i due esiste un ottimo rapporto di stima professionale e di affetto reciproco. Invece in merito alla vicenda sull’improvviso addio a Le Iene, Teo Mammucari ha preferito mantenere il silenzio, non avendo mai ufficialmente replicato a quanto successo.