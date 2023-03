Belen Rodriguez, piovono critiche dopo quelle parole. Nelle ultime ore il nome della moglie di Stefano Da Martino continua ad attirare l’attenzione del pubblico. La showgirl argentina è stata una grande assente ai funerali di Maurizio Costanzo celebrati nella Chiesa degli Artisti. Eppure Stefano De Martino, dal canto suo, era presente. Sulla questione non potevano che intervenire i fan, soprattutto dopo il monologo di Belen in diretta tv a Le Iene.

Critiche su Belen Rodrigez per l’assenza ai funerali di Maurizio Costanzo. Nelle ultime ore i fan riversano sui social alcune considerazioni in merito a quanto accaduto. Numerosissimi vip presenti alla Chiesa degli Artisti per dare tanto l’ultimo saluto a Maurizio ma anche una forte vicinanza a Maria De Filippi, che dopo 33 lunghi anni di amore, si è trovata davanti alla cruda realtà di una dolorosa perdita. Queste le osservazioni dei fan: “Ma scusa un saluto a Maurizio non hai fatto visto che Maria ti ha avuto sempre vicino a tu si que vales”, “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé riguardo la morte di Maurizio”.

Critiche su Belen Rodrigez dopo il monologo a Le Iene in ricordo di Maurizio Costanzo

Eppure l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo è arrivato nel corso della puntata de Le Iene quando Belen Rodriguez ha preso alcuni momenti per dedicare alla scomparsa del colosso del mondo dello spettacolo e della televisione alcune parole di stima e di affetto. Un monologo che pare non sia stato del tutto apprezzato dal pubblico a casa: “Iniziamo la puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di quest’azienda a cui tutta l’Italia ha dato un ultimo saluto, Maurizio Costanzo“, sono state le parole di incipit alla puntata.

“Voglio salutare anche Maria, io conservo ancora tutte le tartarughine che mi ha dato e guardandole mi vengono in mente i ricordi di Maurizio e tutti gli affettuosi consigli che mi ha dato. Quindi ciao Maurizio e un grosso abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene”. Voce rotta di Belen Rodriguez che a stento ha trattenuto il pianto davanti alle telecamere dell trasmissione. Eppure ai fan tutto questo è stato motivo di ulteriori polemiche. “Ma se non eri nemmeno presente ai funerali…”, sottolinea qualcuno e ancora: “Non hai nemmeno fatto un post social, e ora lo saluti per l’ultima volta? Mah…”.

Tante le ospitate di Belen nel salotto del Maurizio Costanzo Show. Infatti lo stesso conduttore nel 2019 ha sottolineato a proposito della carriera della showgirl argentina: “Belen non sparirà dalla tv, saprà ritagliarsi nuovi spazi, è diventata ormai un’artista poliedrica, capace di fare spalla e condurre con la stessa scioltezza. In tv è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Non sottovalutatela, oltre che bella, è una ragazza molto capace”.