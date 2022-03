“Insieme a Maria De Filippi”. Belen, ci sono conferme: la notizia accende il pubblico

Belen Rodriguez è al centro dell’attenzione in queste settimane per il suo ritrovato interesse per Stefano De Martino, con il quale avrebbe nuovamente una relazione sentimentale. Novità positive ci sono state anche dal punto di vista professionale, infatti è conduttrice insieme a Teo Mammucari de ‘Le Iene’. Ma adesso è uscita fuori un’altra novità importante, che coinvolge anche Maria De Filippi. Se confermato, saremmo in presenza di un qualcosa di veramente molto interessante, che farà piacere al pubblico.

A proposito di Belen Rodriguez, ad aver usato parole tutt’altro che buone nei suoi confronti è stato il settimanale ‘Vero Tv’, che ha bocciato la sudamericana alla conduzione de ‘Le Iene’: “La coppia Belen-Mammucari sta funzionando poco e non sta regalando un valore aggiunto al programma. La stella gossipara di Belen, ieri fulgidissima, è decisamente più appannata di un tempo, ma la showgirl cerca di tenere botta. Il punto è che a volte non ci riesce bene, come nel caso del suo approdo a Le Iene”.

A sganciare la bomba su Belen Rodriguez ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini. A quanto sembra, non sarà solamente ‘Le Iene’ il momento clou di quest’ultimo periodo lavorativo per la modella argentina. Infatti, a breve la dovremmo vedere protagonista insieme a Maria De Filippi. Un’importante collaborazione, che entusiasmerà i telespettatori. Andiamo a scoprire insieme di cosa stiamo parlando. E ci sono anche altri vip che lavorerebbero con la presentatrice.





Belen Rodriguez dovrebbe essere una delle ospiti del serale di ‘Amici 21’. Ufficialità ancora non ce ne sono, ma il settimanale ‘Chi’ ne è convinto. Oltre a lei Maria dovrebbe aver scelto Irama, Marco Mengoni ed Elisa. Belen potrebbe ricoprire il compito di giudice speciale, ma tutto è ancora da stabilire con esattezza. Nei prossimi giorni ne capiremo di più, anche perché il serale del talent show di Canale 5 aprirà i battenti a partire da sabato 19 marzo. E c’è grande curiosità proprio sugli ospiti prescelti.

Per quanto riguarda le squadre, sappiamo che non ci saranno i “coach” come li intendiamo da sempre: quest’anno infatti saranno i professori di Amici a indicare la strada ai loro rispettivi allievi. Da quello che emerge, Rudy Zerbi con Alessandra Celentano seguiranno: Luigi, LDA, Gio Montana, Calma, Michele, Carola e Leonardo.