Belen Rodriguez, il gesto inaspettato. Un periodo denso per la showgirl e presentatrice argentina, che tra la nascita della piccola Luna Marì e l’allontanamento dal compagno Antonino Spinalbese, continua a essere il nome più chiacchierato di sempre. Nelle ultime ore, infatti il gesto inaspettato è arrivato durante la diretta tv di Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre.

Nello studio televisivo, presente come ospite proprio Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre del loro primogenito Santiago. Forse per pura casualità, Belen poco dopo ha immortalato il momento televisivo sui social. Un modo come un altro per comunicare il suo supporto e incoraggiamento al nuovo programma del ballerino “Bar Stella”?

Nessuna conferma al momento, ma il gesto da parte di Belen ha certamente destato qualche rumor. Si sa, infatti, che la relazione di coppia sia giunta in tempi di lockdown, momento che avrebbe poi visto la modella argentina aprire il suo cuore, dopo qualche tempo, ad Antonino, hairstylist 25enne, padre della piccola Luna Marì, con cui però sarebbe entrata in crisi poco dopo la nascita della bimba.





Per tornare al gesto nei riguardi dell’ex, Stefano De Martino, Belen pare abbia pubblicato dunque un video in cui si riprende nel letto di casa, mentre guarda il tal di Rai Tre in tv. Un caso? Solo di recente anche il ballerino avrebbe rilasciato qualche dichiarazione su Belen: “A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro”.

“Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor Belen” ci stava. Forse anche io mi sarei definito così”. Insomma, quale significato potrebbe assumere il gesto della Rodriguez?