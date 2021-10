Momento molto delicato per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: tra la coppia sarebbe in corso una crisi nera. E forse il condizionale dovrebbe lasciare spazio ad altro. Un nuovo indizio di quanto sta succedendo nella coppia è stato proprio Antonino a darlo qualche ora fa sui social. Belen, da parte sua, per ora non commenta: certo è che questo nuovo tassello non fa che complicare le cose e avvalorare la tesi che qualcosa di grosso bolle in pentola.



L’indiscrezione era arrivata nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre 2021 da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip avevano dato la stessa versione: “Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi”. C’era poi stato il racconto de vicini di casa.



A riportarli era stata Deianira Marzano. “Fonte certe dicono che Belen Rodriguez non vuole vedere Antonino nemmeno in cartolina. Non ci sarebbero contatti da almeno tre settimane, tant’è che è subentrata la nonna come aiuto”, ha scritto l’influencer. E poi: “I vicini raccontano di litigate da almeno due settimane”.







La nuova prova viene, come detto in apertura, da Antonino. Proprio in queste ore però l’ex hairstylist ha pubblicato la foto di tra le Instagram Stories: “Più bella di ogni luna, hermanita (sorella, ndr)”, si legge in una scritta ricamata sulla parte frontale dell’abitino. Nella dedica dolcissima però nessun tag a Belen Rodriguez e nemmeno un commento della showgirl.



Di contro tanti sono stati i commenti sotto. Belen Rodriguez da parte sua non conferma né smentisce la crisi, concentrata sul suo lavoro e la nuova edizione di Tu si que vales che le sta dando davvero tante soddisfazioni. Anche sabato infatti il programma ha vinto la gara degli ascolti, battendo la seconda puntata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci.