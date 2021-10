“Resto così”. Belen Rodriguez non nasconde nulla, la verità sulla crisi con Antonino Spinalbese

Se da una parte la carriera sembra decollare, con il successo a Tu si que vales confermato, la vita privata per Belen Rodriguez lascia spazio a tanti dubbi. Dopo la nascita della seconda figlia Luna Marì, il gossip si è scatenato sul suo rapporto con Antonino Spinalbese. Un film che la bella argentina ha già visto quando era in coppia con Stefano De Martino: prima il divorzio vissuto sotto le luci dei riflettori (con tanto di lancio di agenzia), poi la riappacificazione e il nuovo addio con un clamore mediatico sempre sopra la media.



In mezzo c’era stata la storia con Andrea Iannone, il campione abruzzese di motociclismo che non era andata come sperato. Lui si era rifugiato tra le braccia di Giulia De Lellis (poi era arrivata anche con lei la rottura) e Belen Rodriguez prima molto vicina a Gianmaria Antinolfi, ora nella casa del GF Vip, poi ad Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez conferma la crisi con Antonino Spinalbese



Con l’hairstylist sembrava amore vero. “Antonino mi chiede di sposarlo un giorno sì e l’altro pure”, aveva detto nel corso di una recente intervista Belen Rodriguez. Un idillio naufragato con il passare delle settimane e che, di sicuro, ha aperto una breccia nel cuore dell’argentina che non riesce a trovare pace. Che le cose non andassero bene da tempo si era capito. E ieri c’era stata una nuova prova.







Il giovane Antonino si era immortalato a casa della mamma insieme alla bimba, quasi come se fosse alla ricerca di un rifugio in famiglia in un momento difficile. Oggi è arrivata quella che sembra tutti gli effetti la riposta di Belen Rodriguez. Parole pubblicate poche ore fa in una sua storia Instagram (dove si vede essere impegnata in uno shooting fotografico) che non lasciano spazio a dubbi su quale sia la situazione.

“Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha piu paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, si legge nel post pubblicato da Belen Rodriguez. “Con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”, aggiunge. Insomma, la rottura è ormai certa.