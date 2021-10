Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese è davvero crisi? Per il momento si tratta soltanto di voci, spifferi, indiscrezioni non confermate. Anche se neppure smentite. E ora è spuntato fuori pure il racconto dei vicini di casa. Gli esperti di gossip si sono scatenati, tra questi c’è Deianira Marzano che ha rivelato: “I vicini di casa riportano litigate da più di due settimane”

“Che poi – prosegue il messaggio – lei abbia postato una foto con dedica non vuol dire nulla perché si sa che nel momento di pace si cambia anche idea e magari si mette una foto. Detto ciò Belen è stata sempre molto chiara sulle sue cose senza aspettare che uscissero prima, quindi sono certa che se lo riterrà opportuno sarà lei stessa a dirlo”. Per il momento però tutto tace e le voci di crisi si moltiplicano.

Di certo dopo la nascita di Luna Marì nessuno si aspettava queste voci di crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Anche Alessandro Rosica ha detto la sua sull’argomento: “Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”. E ora la modella si presenta su Instagram come mai aveva fatto prima…





Per capire come stanno le cose i profili social sono spesso rivelatori affidabili. Così in tanti si sono accorti che su Instagram sono scomparse foto di Belen e Antonino insieme. Niente baci, abbracci o dediche speciali. La modella appare sempre da sola o con i figli. Anche lo scorso week end Belen è rimasta a casa sola con il primogenito Santiago, nato dalla relazione con Stefano De Martino, a vedere “Tu si que vales”.

E proprio da questo sabato diverso dal solito Belen ha voluto pubblicare su una story di Instagram una foto inedita. La bella showgirl appare al naturale, senza trucco. D’altronde per una serata a casa con il figlio è ben comprensibile che non servano trucchi o ‘inganni’. E tutto questo è avvenuto, ironia della sorte colta dalla stessa vip, proprio mentre su Canale5 Belen andava in onda tutta in ghingeri. Che dire? Anche senza trucco Belen fa sempre la stupenda figura.