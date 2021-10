“Senza vergogna”. Belen Rodriguez la foto scatena polemica: in pochi minuti travolta da una pioggia di veleno

Dopo la nascita di Luna Mariè Belen Rodriguez si è ributtata in pieno nella sua quotidianità. La showgirl e conduttrice sta riscuotendo successi e consensi con Tu si que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 che coinvolge anche altri volti noti della tv come Gerry Scotti e Maria De Filippi. Per Belen si tratta di un momento molto positivo: sia nel lavoro che in amore. Con il suo compagno Antonino le cose vanno infatti a gonfie vele. Recentemente sono stati pizzicati al centro di Milano con carrozzina e il piccolo Santiago.



Una famiglia felice e unita che chi lo sa non decida di crescere ulteriormente. Un’idea che di sicuro ha sfiorato Belen Rodriguez nonostante le difficoltà della seconda gravidanza. “Non è stata una passeggiata”, ha ammesso Belen, “Questa volta ho sentito tutta la fatica”, con “nausee fino al quinto mese e senza forze ed anemica” ha confessato. Staremo a vedere cosa succederà.



Intanto Belen Rodriguez è finita di nuovo nella bufera. La ragione in una foto di alcune delle sue borse di lusso postata su Instagram con una didascalia accanto ‘In viaggio’. Le borse in questione sono firmate da Louis Vuitton (per un valore di oltre 3500 euro) e da Hermès (per un costo totale di oltre 15mila euro). La fotografia ha mandato su tutte le furie la platea social della showgirl, che ha scritto: “Uno schiaffo alla povertà”.







Mentre un altro utente ha tuonato: “La tua è ostentazione, pensa a chi può permetterselo…”. Belen Rodriguez ha preferito non replicare e per il momento non ha svelato la destinazione del suo viaggio. Certo la sua passione per le borse è ben nota. Pochi giorni fa Belen Rodriguez ha festeggiato il compleanno e Antonino Spinalbese non ha badato a spese.



Ancora una volta la scelta è ricaduta su un accessorio firmato, ma non borsa: scarpe. Le ha regalato un paio di splendidi stivali di Louis Vuitton. Sexy ma anche costosissimi. Si tratta un paio di stivaloni del noto brand francese consegnato prima della cena organizzata da Belen Rodriguez, che infatti ha deciso di sfoggiarlo nella sua serata. Il prezzo? Capi simili arrivano a costare anche 1500 euro…