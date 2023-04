Belen Rodriguez assente alla puntata de Le Iene dell’11 aprile, aperta da Max Angioni, il comico che ha preso il posto di Teo Mammuccari qualche mese fa. “Come potete vedere, siamo da soli senza Belen. Ancora una volta. Cos’ha Belén? Sta male? Sta bene? Ci odia? Si sono dette tante cose su questa assenza. Questa è la verità”, ha detto il comico e conduttore della trasmissione Mediaset Max Angioni.

Il mistero dura poco perché poi va in diretta un filmato direttamente dal backstage, nei camerini di Mediaset, dove si vede la conduttrice. Le telecamere si mettono in cammino per i corridoi fino a quando non inquadrano Belen Rodriguez seduta sul pavimento terra, in jeans e maglietta.

Belen Rodriguez assente a Le Iene, la conduttrice ha il Covid

Seduta sul pavimento con le spalle rivolte alla porta del suo camerino, Belen Rodriguez ha guardato la telecamera avvicinarsi e ha spiegato: “Voglio fare Le Iene e invece ho il Covid. Mi hanno fatto due tamponi. Era rosso fuoco. No, voglio lavorare! Devo andare a casa rinchiusa e invece voglio lavorare. Ci vediamo la settimana prossima. Lascio il mio lavoro ai miei tre comici pazzeschi che naturalmente non saranno mai alla mia altezza però vi dovete accontentare”.

Con un’espressione insofferente e con la mascherina bianca FFp2, Belen Rodriguez ha spiegato il motivo della sua assenza per la puntata de Le Iene. La conduttrice ha scoperto di essere positiva al Covid solo dopo essere arrivata negli studi di Cologno Monzese. Insieme a lei, in camerino, ci sono anche Cristina e Lollo, rispettivamente la sua make up artist e il suo hair stylist.

Pochi minuti dopo essere risultata positiva al tampone, Belen Rodriguez ha lasciato gli studi della trasmissione e si è diretta verso casa. Per lei subito la mascherina al volto e solo tanta rabbia per essere costretta a seguire la puntata da casa. La conduttrice dovrà fermarsi per qualche giorno e sospendere gli impegni lavorativi e attendere la negativizzazione del tampone per poi tornare a lavoro.