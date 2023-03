Belen e Cecilia Rodriguez in foto insieme, bomba atomica sul web. Chi non conosce Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia? Modelle, influencer, personaggi tv, protagoniste dello showbiz nostrano e non solo, ma soprattutto due bellissime donne, impossibile negarlo. Quando ci sono di mezzo loro il gossip si scatena. Quello che è successo nei giorni scorsi con la presunta gravidanza della compagna di Stefano De Martino ne è una prova.

È dovuta intervenire la stessa Belen Rodriguez con un post ironico per smontare la (finta) notizia della sua dolce attesa. Tutto nato per una serie di fraintendimenti sui quali, comunque, pure la showgirl ha giocato a partire da quel famoso “mi piace” alla domanda di una follower: “Belen aspetti il terzo bimbo?“. Oltre che modelle le due sorelle sono anche imprenditrici, hanno infatti fondato un’azienda di abbigliamento di cui non vi diremo il nome ma tanto lo conoscete già…

Leggi anche: “Il mio terzo figlio…”. Belen Rodriguez incinta? Ora vuota il sacco dopo la spifferata sulla gravidanza





Belen e Cecilia, la foto fa furore: ma c’è chi attacca…

L’ultimo post pubblicato da Belen Rodriguez in cui compare con la sorella Cecilia sul proprio profilo Instagram ha mandato in tilt il web. In poche ore la foto ha raggiunto decine di migliaia di like e una marea di commenti. In tanti fanno i complimenti alle due sorelle: “Che meraviglia di sorelle😍” e “I just don’t understand how you are so perfect” (tradotto “Io proprio non capisco come voi siate così perfette”, ndr).

Tra i tantissimi commenti positivi c’è però, che ve lo diciamo a fare, pure chi ha colto l’occasione per lanciare frecciate. Un’utente scrive: “Belen è Belen mi dispiace Cecilia”. Un’altra commenta: “Chissà perché Cecilia è messa sempre in una posa, per sembrare più bassa di te…”. Ma il commento forse più ‘cattivo’ è un altro e tira in ballo i ritocchini…

Una follower ha infatti scritto: “A forza di ritocchi, Ceci è riuscita ad eguagliare Belen. Belle sicuramente, peccato tutte fatte con lo stampino 😍”. Le critiche non finiscono qui: “Ogni tanto fatevela una risata alle foto , come Giulia de Lellis sorriso sempre a 3000 a post, infatti si vede dai like che prende”. E ancora: “Ma Cecilia che mette sempre le stesse foto in bagno, che due palle , un po’ di fantasia Cecilia 😢”. Difficile accontentare tutti eh?

