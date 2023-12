“Beatrice Luzzi lascia momentaneamente la casa del Grande Fratello per motivi personali”. Questo, solo questo, il breve annuncio della produzione del reality show di Canale 5 pubblicato mercoledì sera sui profili social. Di lì a poco è scoppiato il caos in rete: tutti a chiedersi la vera ragione dell’addio, seppur momentaneo, e anche quando sarebbe tornata. Ma tornerà? Andiamo con ordine. Intanto il motivo che avrebbe portato l’attrice ad assentarsi dalla casa.

Il condizionale è d’obbligo perché non ci sono comunicazioni ufficiali, ma pare che “il motivo personale” riguardi il padre 86enne. Secondo quanto riferito dal sito IsaeChia, infatti, il papà di Beatrice Luzzi si sarebbe rotto il femore ieri 20 dicembre, lo stesso giorno dunque in cui l’attrice ha lasciato improvvisamente il gioco che da mesi ormai la vede protagonista.

Beatrice Luzzi fuori dal GF, fan preoccupati: “Non torna”

Sono passate parecchie ore dal post del Grande Fratello e tutto tace: nessuna notizia di Beatrice Luzzi. I concorrenti iniziano a sentire la sua mancanza, persino Anita Olivieri ha detto che il programma non ha senso senza l’attrice. Il pubblico invece inizia a preoccuparsi di questo silenzio.

Social impazziti all’idea che l’attrice possa lasciare definitivamente il reality show di Canale 5. Molti dicono anche che qualora dovesse uscire per sempre non seguirebbero più il programma di Alfonso Signorini. Molti altri ripensano alle parole pronunciate dalla dalla diretta interessata qualche settimana fa, quando gli autori avevano riferito ai gieffini del prolungamento del GF fino a marzo.

“Tre mesi? No… Fine gennaio, massimo posticipare di una due settimane, poi non vedo il motivo“, aveva detto in quell’occasione Beatrice Luzzi, che già con l’amica Fiordaliso aveva tentennato e non poco all’idea di stare lontana dai suoi figli ancora per parecchio tempo. Senza contare il recente caos con Massimiliano Varrese: più volte lei ha pensato di abbandonare la nave nonostante sia i figli che gli altri gieffini abbiano cercato di convincerla a restare.