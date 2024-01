Grande Fratello, torna Beatrice Luzzi. Dagli account social del reality è infatti arrivato l’annuncio del “ritorno tanto atteso” insieme agli altri spoiler della puntata dell’8 gennaio 2024. Puntata che quindi diventa ancora più imperdibile, anche perché molti aspettano i famosi provvedimenti chiesti per i concorrenti che hanno avuto atteggiamenti di dubbio gusto dopo l’uscita di scena dell’attrice, andata via improvvisamente lo scorso 3 gennaio per “motivi personali”.

Si è poi scoperto che era morto il papà, dunque un grave lutto familiare alla base dell’addio. Il secondo, in realtà, perché un mese prima circa Beatrice Luzzi aveva già abbandonato la Casa salavo poi rientrare poco tempo dopo. In quell’occasione, lo ricordiamo, il padre aveva avuto un problema di salute. Anche questa volta si appresta a rientrare in gioco, dopo che per giorni non si è parlato d’altro che della possibilità o meno di un suo rientro in Casa e quindi di proseguire l’avventura al reality.

Ora c’è la certezza. Come anticipato, a poco dalla diretta Mediaset ha ufficializzato che lunedì 8 gennaio Beatrice Luzzi tornerà dai suoi compagni e se la notizia ha fatto esultare i suoi tantissimi fan, dall’altro lato ha innescato un dibattito sulla regolarità della decisione. Per diversi utenti sarebbe rimasta fuori troppo a lungo, con tanto di contatti col mondo esterno. Da qui la polemica: non avrebbe diritto di rientrare in gioco.

Ma a ben guardare non si tratta di un favoritismo, come molti in queste ore fanno notare opponendosi al suo ritorno, perché il regolamento del Grande Fratello non vieta ai concorrenti di uscire dalla Casa nel caso di problemi di salute a breve termine o di problemi personali, come il lutto, e poi rientrare nella Casa. E infatti nella storia del programma Beatrice non è la prima a uscire e poi tornare e nemmeno la concorrente che è stata più a lungo fuori.

Come ricostruisce il sito Novella 2000 è già successo a Tommaso Zorzi e Barbara Alberti, entrambi usciti dalla Casa per un paio di giorni. Anche Andrea Zelletta e Daniele Bossari si sono assentati e per lutto anche Milena Miconi ha lasciato il GF e per una settimana intera. Infine Antonino Spinalbese, che per sottoporsi a un intervento è stato via addirittura 14 giorni. Insomma, anche guardando alle edizioni precedenti Beatrice Luzzi ha tutte le carte in regola per tornare nella Casa.