Al Grande Fratello i rapporti tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sono tesissimi. E dopo la tregua di qualche settimana, l’attore è tornato a prendere di mira la coinquilina sollevando una grossa polemica fuori dalla della Casa più spiata d’Italia. Oltre ai social, anche molti personaggi noti si sono scagliati contro Massimiliano Varrese, come Gessica Notaro, Alex Belli, ma anche il settimanale Vanity Fair, che sui social ha scritto un lungo post di condanna.

“È possibile che le bestemmie siano più scorrette di una frase violenta nei confronti di una donna? Il dubbio, a guardare l’ultima edizione del Grande Fratello, è sempre più lecito visto che, da un po’ di mesi a questa parte, un uomo sta mettendo in piedi un castello di offese che vanno oltre l’antipatia personale e che si spingono pericolosamente verso l’odio e l’incitamento alla violenza nei confronti di una donna”, si legge sul post pubblicato qualche giorno fa.

Paolo si confida con Beatrice: “Hai tante persone che ti supportano”

A chiedere l’espulsione di Massimiliano Varrese tantissimi utenti social, dove alcuni si sono fatti promotori del boicottaggio degli sponsor del Grande Fratello. Contro l’attrice anche le sue new entry, la collega Sara Ricci e Rosanna Fratello, che nei giorni scorsi non si sono risparmiare con attacchi e parole molto pesanti. Beatrice Luzzi è stata ed è ancora una delle preferite del pubblico e ora, anche nella casa, in molti si stanno ricredendo sulla concorrente.

In queste ore è accaduto qualcosa di molto particolare, perché mentre Beatrice Luzzi si trovava in salone alle prese con il make up, Paolo Masella si è avvicinato a lei per darle sostegno e farle capire in qualche modo che tutta la casa è con lei. Parole che hanno sorpreso l’inquilina e il pubblico a casa, che sui social ha commentato. “Paolo ha praticamente detto Bea siamo dalla tua parte ma abbiamo paura di dirlo #GrandeFratello”, ha scritto l’utente che ha condiviso il video.

paolo ha praticamente detto bea siamo dalla tua parte ma abbiamo paura di dirlo #GrandeFratello pic.twitter.com/TmYhUJLXMn — bitchimsleep (@beatriceluzzii) December 15, 2023

“Devi fare spallucce, come fece Angelica”, ha detto Paolo a Beatrice. L”unica cosa che ti posso dire che prima eri più sola ora hai tante persone vicine che ti supportano e ti stanno vicine”, ha proseguito il macellaio romano. A quel punto Beatrice Luzzi lo ha ringraziato. In effetti negli ultimi giorni, soprattutto durante la festa per Paolo, tutti gli inquilini della casa hanno trascorso molto tempo con l’attrice.