Nelle ultime ore al Grande Fratello è successo qualcosa di molto significativo tra Beatrice e l’altro gieffino. Hanno deciso di parlarne chiaramente e alla fine è arrivato un gesto veramente inaspettato. Nessuno si attendeva simili affermazioni da parte dei due, invece pare proprio che si è arrivati ad un punto fondamentale. Il percorso nella casa tra i due è stato a dir poco altalenante, ma ora sembra che si sia giunti ad una decisione forse definitiva.

Al Grande Fratello Beatrice e il coinquilino hanno avuto un confronto e la prima a rompere il silenzio è stata proprio l’attrice di Vivere, che ha esclamato davanti al giovane: “Sì, per giustificare te stesso ci credi, non puoi non crederci. O ci credi o non ci credi, impossibile. Solo per dire a te stesso certo ho fatto così, perché sennò capito? Scuotiamo un altro po’ la testa?”. E lei ha anche spiegato quale sia attualmente il suo umore.

Leggi anche: “Sai cosa mi ha fatto Bea?”. Ma quella di Varrese è una bugia, il racconto choc a Garibaldi e il video che smonta la teoria





Grande Fratello, la svolta su Beatrice e Garibaldi

Dunque, nella casa del Grande Fratello Beatrice ha confessato davanti a Garibaldi: “Sono stata tutto il giorno a letto perché stanotte ho pianto, stamattina ho pianto. Non me lo chiedere perché mi riapro subito. Ti faccio l’elenco delle cose che hai detto in diretta? Ciccio, non è così e amore, ti prego, non ne parliamo proprio. Veramente è un problema tra noi, se parli con me prende le distanze. Cerca di essere oggettivo, me ne hai dette di tutti i colori e gravi. Basta, tutto qua, basta”.

Ma fra Bea e Giuseppe c’è stato finalmente un riavvicinamento, culminato con un bellissimo abbraccio tra i due gieffini. Lui ha ammesso: “Normale che uno prima o poi cede mentalmente. Qui è una continua lotta, sempre bersagliato però…”. E di entrambi ne hanno parlato anche Vittorio e Federico, col primo che ha rivelato: “Lei è offesa perché lui l’ha scaricata, l’ha mollata in diretta il giorno del suo compleanno. Dice che lui l’ha offesa in tutti i modi”.

Ma Vittorio ha anche detto a Federico che entrambi si sono sentiti usati, dato che pure lui ha avuto delle sensazioni simili. Vedremo se questa tregua si trasformerà in pace definitiva oppure se ci saranno ancora problemi nei prossimi giorni.