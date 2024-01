Dal Grande Fratello alle aule dei tribunali. I parenti di Massimiliano Varrese minacciano azioni legali. Ritengono che contro l’attore sia in corso da tempo una gogna social senza precedenti. Max è sicuramente uno dei principali protagonisti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5. Nel suo percorso all’interno della casa ha dovuto affrontare critiche per alcuni suoi atteggiamenti, in particolare nei confronti di Beatrice Luzzi. Tra i due i rapporti sono ridotti al minimo. Episodi per i quali Max aveva subito anche un richiamo in diretta da parte di Alfonso Signorini. Ma che dopo di allora non si sono mai più ripetuti. A volte alcune critiche sembrano essere andate un po’ troppo fuori dalle righe.

I parenti di Massimiliano Varrese hanno rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui difendono a spada tratta l’attore e contrattaccano. La zia ha detto: “Doveva essere una bella esperienza ma è diventato un incubo. La signora Beatrice Luzzi ha addirittura parlato di molestie. È gravissimo”. Il riferimento è a un video non andato in onda su Canale 5, ma pubblicato da un utente di X. Dal canto suo, la sorella se la prende con le fan più accanite di Bea: “Hanno addirittura parlato di femminicidio. Non posso rispondere perché altrimenti mi metterei allo stesso livello ma quel fandom è diventato una setta. Non è più un gioco”.

Leggi anche: “Poi puzza…”. Grande Fratello, Varrese choc su Beatrice. E ora il pubblico parla di querela





“Basta con il gioco al massacro contro Max”. I parenti di Varrese minacciano azioni legali

I parenti temono che gli insulti nei confronti di Max possano produrre effetti negativi sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Sempre la sorella. “Mi chiedo cosa abbia fatto Massimiliano di tanto grave da meritarsi questo trattamento. Ha reagito alle provocazioni di Beatrice che ne ha dette più di mio fratello. Le sue, però, non sono state mostrate”.



Max è capace di tutto

Guarda Monia a me ha fatto delle molestie vere eh.



E POI SUBITO CENSURA 🤡

COME SE NON AVESSIMO VISTO NULLA #grandefratello pic.twitter.com/3UovNJGFHs — M_art (@leo_Mmarti) January 24, 2024

Ha parlato anche la madre. La donna si è soffermato sulla sofferenza emotiva: “Mio figlio è vittima di una carneficina. Mi ha fatto male vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando gli è stato letto quanto la sua ex compagna aveva scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno smacco, per di più perché è avvenuto in diretta. Questo è uno degli episodi che mi ha fatto più male ma ce ne sono decine”.

La famiglia intanto si è già consultata con alcuni legali per capire cosa fare dopo: “Gliene sono state dette talmente tante. Credo un po’ si sia già reso conto di quanto sta accadendo all’esterno ma che non abbia compreso la portata di quanto è stato scritto e detto sul suo conto. Non a questi livelli. Da madre, non ho potuto fare niente. Ho parlato con decine di avvocati e tutti mi hanno detto che dovrà essere lui a decidere una volta uscito”.