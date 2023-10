Uomini e Donne, finale con sorpresa. O meglio, sfuriata e annuncio choc di Roberta Di Padua: la dama ormai storica del dating show di Maria De Filippi ha a dir poco perso le staffe e minacciato di lasciare per sempre lo studio. Ma andiamo con ordine. La puntata è iniziata dal chiacchierato addio di Maurizio a Gemma Galgani, che è stata lasciata dal cavaliere con cui le cose sembravano procedere a gonfie vele. La conduttrice ha poi dato spazio alle altre frequentazioni in corso tra gli “over” della trasmissione.

E si è tornati così a parlare di Marco e Claudia, quando Roberta Di Padua ha chiesto la parola e difeso la “collega”. Ma ha anche scatenato il cavaliere, che ha subito replicato definendola un “accollo”. “Tu sei soffocante”, ha detto ancora riferendosi al periodo in cui lui e Roberta Di Padua si sono scritti e sentiti. A quel punto la dama di Cassino è esplosa.

Roberta Di Padua choc: “Basta Maria, me ne vado”

Intanto la protagonista del Trono Over ha spiegato che gli sms che ha mandato a Marco saranno stati un paio, tra cui un “buongiorno” che lui non ha apprezzato affatto. Poi è sbottata arrivando addirittura al punto di mettere in discussione la sua permanenza a Uomini e Donne per ‘colpa’ degli uomini di questa edizione.

Troppo poco intraprendenti, troppo “mosci” e non interessati ad instaurare una frequentazione seria con le dame, ad avviso di Roberta Di Padua che ha ammesso alla conduttrice di pensare a lasciare UeD. “Questi non fanno niente, non hanno voglia“, ha urlato prima di prendersela con il ragazzo con il quale è uscita di recente: “Possibile che un uomo di 35 anni dopo due spritz sta cappottato?”.

Roberta devastando il parterre maschile chi come lei chiiiii regina assoluta colonna portante certezza #uominiedonne pic.twitter.com/btoUlnX0hI — OPI | celebration tour era (@opiquellovero) October 16, 2023

Ce l’aveva con Ermes, che colpito da quella frecciatina è subito partito all’attacco: “Tu stai qui da sei anni, ci sarà un motivo”. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno dato un po’ ragione a Roberta: i cavalieri “sono tutti da sostituire”. Ma ci potrebbe essere una svolta per la dama: la puntata si è chiusa con Marcello Messina che ha l’invitata a non andare via perché lui vorrebbe corteggiarla e farle cambiare idea sugli uomini del cast di quest’anno. Staremo a vedere.