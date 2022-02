Come sempre accade, dopo la puntata del GF Vip 6 i vipponi commentano quanto avvenuto in diretta e mai come stanotte Barù è stato così deciso e categorico. Ma va fatto un doveroso passo indietro, all’ormai famosa, presunta e “gravissima” frase che pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Sono giorni che nella Casa, e quindi fuori, non si parla d’altro ma ogni volta che i concorrenti iniziavano a parlarne la regia censurava o abbassava i microfoni.

Da qui la curiosità dei telespettatori. Poi, nel corso della 44esima diretta, e precisamente durante le nomination, Sophie Codegoni ha finalmente parlato: “Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito”.

Barù minaccia l’uscita dal GF Vip

E ancora: “Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù”.





Alfonso Signorini ha detto che in quel momento gli autori non erano in possesso del video in questione, ma ha promesso che in queste ore si indagherà. Dunque è tutto rimandato alla prossima puntata, cioè lunedì. Dopo la diretta, ovvio, “il caso Nathaly Caldonazzo” ha dominato i discorsi dei vipponi. La stessa showgirl, che è finita in nomination, si è detta preoccupata delle sue sorti. Barù, invece, si è sfogato con l’ex UeD.

In cucina con Sophie Codegoni e Davide Silvestri, Barù ha commentato la questione Nathaly e rivelato che qualora non dovesse venir fuori la verità lui lascerebbe il GF Vip. Lo ha anche già detto alla produzione: “Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”.