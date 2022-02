Barù è salvo. Nella 43esima puntata del GF Vip 6 era a rischio eliminazione con Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Kabir Bedi ma ormai è molto amato dal pubblico, che ha preferito fare fuori l’attore indiano, anche se entrato in corsa nella Casa. E nel corso della diretta del lunedì sera ha ricevuto una sorpresa mai come in questo caso inaspettata. Inaspettata anche per Alfonso Signorini e tutti i telespettatori perché nessuno sapeva della sua esistenza.

E infatti il conduttore del GF Vip 6 ha sottolineato più volte che non è stata opera del programma, ma è stata lei, sua sorella, a contattare la redazione. E dunque c’è stato un momento inedito, perché per la prima volta Barù si è sbottonato sulla sua vita privata e per la prima volta il pubblico ha saputo di Fedra, nata da un’altra relazione di suo padre Ascanio.

Barù incontra la sorella Fedra al GF Vip

“Mi ha cresciuto mia madre, ha fatto di tutto per me. Con mio padre avevo un buon rapporto, ma non era certo un punto fermo. Se n’è andato pochi anni fa”, ha raccontato Barù in diretta. Dalla relazione del padre con un’altra donna nasce Fedra, sua sorella più piccola di 13 anni: “Abbiamo vissuto due realtà molto diverse. La famiglia di mio padre era di umili origini, di operai, contadini, mentre mia madre è di famiglia aristocratica”.





Fedra ha 27 anni e vive a Maccarese, Roma. È mamma di due bambini ed è separata dal compagno. Il suo rapporto con Barù è sempre stato distante, per via della differenza di età e delle vite lontane e diverse di entrambi: lui in giro per il mondo, lei sempre a casa e a lavorare al chiosco di papà. Il loro legame si è interrotto definitivamente dopo la morte del padre, avvenuta quattro anni fa.

È stata Fedra a inviare una lettera al GF Vip: ha scritto al programma perché vuole recuperare il suo rapporto con il fratello, interrotto dopo la morte del padre. “Ci ho pensato spesso mesi fa, prima di entrare qui dentro”, il commento di Barù in giardino ad attendere la sorella. “In te vedo cose che mi ricordano molto papà – gli dice Fedra – Mi hai fatto tornare tanta nostalgia, ma al tempo stesso mi è venuta la voglia di riallacciare il rapporto con te, che sei ciò che mi lega a lui. Non voglio rinunciare ad un fratello e non voglio che i miei figli rinuncino a te”. Finito il reality proveranno a ricucire.