Barù ha ricevuto una sorpresa più che inaspettata nell’ultima diretta del GF Vip 6. Solo lunedì sera il pubblico ma anche lo stesso Alfonso Signorini ha scoperto che ha una sorella da parte di padre. Si chiama Fedra ma non hanno praticamente mai avuto rapporti per via della distanza e delle vite differenti che hanno sempre condotto.

E oltretutto non si vedono da circa 4 anni, da quando cioè è venuto a mancare papà Ascanio. Barù non ama parlare della sua vita privata ma nel corso della 43esima puntata del GF Vip 6, prima di incontrare la sorella minore nel giardino della Casa, è stato in un certo senso costretto.

Barù, il commento sottovoce sentito dal pubblico

Il conduttore del GF Vip 6 ha sottolineato più volte che è stata lei, sua sorella, a inviare una lettera al programma perché vuole recuperare il suo rapporto con Barù, interrotto dopo la morte del padre. E dopo essersi parlati in giardino, dai loro discorsi è sembrato di capire l’intenzione di ricucire il rapporto.





Barù ha ammesso in diretta di aver pensato alla sorella anche mesi fa, ma poi subito dopo l’incontro, alcuni utenti hanno riferito di aver sentito forte e chiaro questo suo commento: “Io odio queste cose, c’è modo e modo”. A molti in effetti è parso a disagio durante quella sorpresa, non a caso lui stesso non aveva mai parlato di Fedra alla produzione.

Primo commento di #baru dopo aver rivisto la sorella #Fedra:

Io odio queste cose

Secondo commento:

C’è modo e modo



W la sincerità.#GFvip February 21, 2022

“Cara sorella, hai dovuto aspettare il GF Vip? Avverto il disagio di Barù da casa”, “È molto discreta tua sorella, manda una lettera da leggere davanti a 3 milioni di persone”, si legge su Twitter. Ma ovviamente c’è anche chi si è emozionato: “Probabilmente è la cosa più vera vista in questo GF Vip, e la dolce discrezione – e responsabilità – con cui Barù l’ha accolta è una risposta a chi lo dipinge come un ‘mostro’ per un’ironia che non è capace di comprendere”.