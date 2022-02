Barù è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima diretta del GF Vip 6. Perché nei giorni scorsi è finito al centro dei litigi di alcune donne della Casa. Sappiamo che a Barù è dall’inizio interessata Jessica Selassié e per questo motivo l’avvicinarsi di Delia Duran al concorrente ha portato allo scontro, quindi si sono creati due schieramenti: dalla parte di Jessica c’è la sorella Lulù, mentre da quella della moglie di Alex Belli Nathaly Caldonazzo.

In puntata hanno provato a chiarirsi ma in generale anche se non è successo ancora niente, la princess e il nipote di Costantino della Gherardesca sono diventati la coppia per eccellenza del GF Vip 6. Ne sono convinti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, che ne hanno parlato in giardino.

Barù, la proposta romantica a Jessica

“Stanno sempre insieme a mangiare e fare… lei sta sempre con Barù – ha detto Alessandro – La differenza con noi è che non si baciano ma fanno tutto insieme. Sono anche ben assortiti, si amalgamano bene. Che top! Lei ha aspettato lui per mangiare… cose proprio da coppia. Le attenzioni… lei porta lo scottex, i piatti a tavola. Lui ha cucinato. Sono una coppia! Tutto il giorno insieme”.





E ancora: “Barù si è schierato palesemente in difesa di lei. Quando ha nominato Nathaly è stata come una dichiarazione d’amore”. Anche per Sophie “sono palesemente una coppia”. “Anche perché c’è questa complicità. Lei mangia con lui struccata e in pigiama. Lui in accappatoio… Sono una coppia! Stanno mangiando insieme perché lui ha aspettato lei e viceversa. Invece hanno mangiato da soli. Oggi si sono fatti i piedi e ridono e scherzano come una coppia”.

“Addirittura hanno i momenti di silenzio non imbarazzanti che è proprio da coppia che puoi stare zitto senza pensare che devi per forza riempire il vuoto”, ha aggiunto Sophie Codegoni su Barù e Jessica. Questo chiaramente è il pensiero dei due ex UeD, ma c’è anche un dato di fatto che dà al tutto una svolta romantica: lui ha invitato la princess in Love Boat proprio questa domenica. Che succederà?