“L’ho trovato tra le sue mutande”. GF Vip, Barù a bomba su Nathaly Caldonazzo: lo svela davanti a tutti

Dentro la casa del Grande Fratello Vip nessun giorno è uguale all’altro. Nella puntata di ieri è uscita Eva Grimaldi dopo solo poche settimane di permanenza. Ma il vero protagonista è stato, ancora una volta, Barù. Dopo il ‘canna-gate’ ne ha combinata una delle sue. In queste ore il vippone è finito al centro della polemica per non aver fatto mistero sull’uso di marijuana. Sophie Codegoni aveva parlato di un “fatto grave accaduto a Capodanno” e sui social qualcuno detto di aver notato “Barù fumare una canna in giardino”.



Ora se la prende, per così dire, con Nathalie Caldonazzo. Barù non ha avuto problemi a dirlo davanti ad Alfonso Signorini. “Nomino Nathaly Caldonazzo, nasconde la pizza nel suo intimo. L’altra sera quando Davide ha fatto la pizza, lei non l’ha mangiata, però poi l’ha portata in camera sua e l’ha nascosta lì tra mutande e calzini”. Signorini sconvolto gli ha chiesto spiegazioni e così Barù ha raccontato: “Lei non mangia carboidrati prima delle 10 del mattino. Gliel’ho chiesto, ma anche lei ha ammesso che andava a nascondere la pizza nei calzini”.



Insomma, Barù non riesce proprio a non farsi notare. Barù che aveva usato parole forti anche contro Eva Grimaldi. Durante la preparazione della cena insieme agli altri concorrenti del GF Vip 6 si è lasciato andare a uno scivolone su Eva Grimaldi. “Cazz* di vegana anoressica…”, ha affermato il nipote di Costantino Della Gherardesca guardando in direzione della cucine del GF Vip.







Proprio Eva Grimaldi ieri aveva raccontato il suo triste passato. “Ho rifatto il seno 8 volte a causa di una setticemia. Nel momento in cui mi definivano una sex simbol io andavo in giro con un solo seno. La vita ti dà tanti ostacoli ma io sono una persona forte. ’ho fatto perché mi avevano detto che dovevo essere più presentabile”.



“Negli anni 80 era più importante apparire che essere, io mi sento comunque fortunata. La mia famiglia mi ha insegnato valori e rispetto e in questa casa ce n’è poco”. E di momenti difficili l’attrice ne ha vissuti parecchi come dopo la separazione, dopo 4 anni di matrimonio, con Fabrizio Ambrosio a seguito della quale ha avuto problemi di alcolismo.