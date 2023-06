Barbara Palombelli silurata da Stasera Italia: ecco chi prende il suo posto. Proprio così, la famosa giornalista di Mediaset è costretta a lasciare il timone del programma di Rete Quattro. Sembra chiaro quindi che il problema dei conduttori non sia soltanto in Rai, ma anche nell’azienda del Biscione. Da quello che riporta Dagospia, c’è anche un nome (già deciso) che prenderà il posto di Barbara Palombelli e del suo programma. Ma andiamo con ordine. Il motivo dell’allontanamento della Palombelli dal programma di approfondimento politico di Rete Quattro è presto detto: gli ascolti.

Il programma è sempre meno seguito e per Mediaset ha bisogno di uno choc abbastanza importante per vedere dei risultati. Sembra che solo negli ultimi mesi, lo share di Stasera Italia non si sia spesso spostato dal 4%, addirittura a volte sotto. Chiaramente Barbara Palombelli rimarrà al timone di Forum e Lo Sportello di Forum. In quel caso il discorso dello share è diametralmente opposto.





Ora, sembra chiaro che la Palombelli potrebbe vedere anche altro all’orizzonte, magari un nuovo programma tutto per lei, ma per il momento sembra essere stata messa ai box. E chi prende il suo posto? Secondo Dagospia Mediaset ha un nome potente che in questi giorni è stato spesso nominato perché designato al posto di Fazio. Sembra di no quindi, Nicola Porro prenderà le redini di Stasera Italia al posto della Palombelli.

Sembra che l’uomo, dice sempre Dagospia, avrebbe firmato un nuovo contratto con Mediaset. Da quello che sembra, oltre a proseguire il viaggio con Quarta Repubblica il lunedì sera in prime time su Rete Quattro, Nicola Porro sarà in onda quotidianamente al timone di Stasera Italia al posto di Barbara Palombelli.

Periodo di grande agitazione nella televisione italiana e soprattutto in Mediaset (seconda solo alla Rai in fatto di cambi repentini di presentatori tv). Sembra che anche Ilary Blasi stia rischiando grosso. Qualcuno addirittura fa il nome di Alessia Marcuzzi al timone dell’Isola dei Famosi. I dati Auditel di quest’anno non convincono Pier Silvio Berlusconi. Insomma, anche a Mediaset sarà un momento di transizione abbastanza importante.

