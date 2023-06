C’è sempre grande fermento nella tv pubblica e ad essere coinvolto in questo giro di nomi di conduttori è stato anche Salvo Sottile. La Rai avrebbe preso infatti una decisione anche su di lui e a breve potrebbe essere annunciato tutto in via ufficiale, ma non tutto è ancora definito nei particolari. Le voci però sono sempre più frequenti e si è in attesa di ulteriori conferme in tal senso, che possano chiarire definitivamente la questione.

Prima di occuparci di Salvo Sottile e del suo futuro alla Rai, c’è una novità relativa a Monica Giandotti. TvBlog ha fatto sapere che potrebbe andarsene la presentatrice di Agorà. E a rischio ci sarebbe anche Giorgia Rombolà, che conduce quella estiva. E a proposito di Agorà Estate, potrebbero prendere il suo posto Poletti, Giovannini, Moriconi, Fumagalli, Lo Basso oppure Antonello.

Salvo Sottile, la decisione della Rai sul suo futuro

A chiarire molti aspetti anche su Salvo Sottile è stato il Corriere della Sera, che ha fatto il punto della situazione su ciò che sta succedendo in Rai. Innanzitutto c’è una novità in riferimento al sostituto di Fabio Fazio: “Report di Sigfrido Ranucci dovrebbe spostarsi dal lunedì alla domenica sera, al posto che fu di Fabio Fazio, emigrato a Discovery con Luciana Littizzetto”. E in questa girandola di cambi potrebbe rientrare anche il conduttore ex Mediaset.

Grazie a questa variazione nella tv di Stato, Sottile potrebbe conquistare una trasmissione su Rai3, che andrebbe in onda in prima serata: “Nel gioco di incastri, nella casella a quel punto vuota potrebbe collocarsi un programma di inchiesta di Salvo Sottile“. Non rischiano il posto invece Antonella Clerici, Mara Venier, Carlo Conti e Bianca Berlinguer, che continueranno a presentare i loro programmi di successo.

Salvo Sottile, nel corso della sua lunga carriera lavorativa, ha lavorato dal 2010 al 2013 a Quarto Grado. In Rai ha presentato Domenica In, Estate in diretta, Mi manda Raitre, mentre dal 2020 è al timone de I fatti vostri al posto di Giancarlo Magalli.