“Era quello che voleva”. Barbara Palombelli, la notizia è bellissima: era nell’aria da giorni e ora c’è l’ufficialità

Non poteva giungere notizia migliore per Barbara Palombelli, che avrà accolto questa informazione con grandissimo entusiasmo. Insieme a lei hanno festeggiato sicuramente milioni di persone, che apprezzano moltissimo ciò che fa da tempo. Era nell’aria l’ufficialità di questa decisione e ora che è finalmente arrivata non si può fare altro che esultare di fronte a questo. La conduttrice televisiva può dunque sorridere e iniziare a prepararsi mentalmente ad avventure importanti che l’aspettano.

Qualche settimana fa è stata distrutta emotivamente per il decesso di Camilla Canepa, la studentessa di appena 18 anni morta a Sestri Levante (Genova) dopo essere stata colpita da una trombosi al seno cavernoso. Barbara Palombelli ha quindi commentato con le lacrime sul suo viso: “Faccio le mie condoglianze ai genitori di Camilla Canepa, bisogna stare vicini ai genitori e agli amici. Domani ne parleranno tutti, forse poteva essere una morte che si poteva evitare. Dura essere qui”, ha aggiunto.

Mediaset ha fatto scelte importanti in queste ore, con la presentazione dei nuovi palinsesti. A rimanere completamente fuori da ogni programma e a lasciare il ‘Biscione’ è stata Alessia Marcuzzi dopo 25 anni. Ma un ridimensionamento è stato operato anche nei confronti di Barbara D’Urso, che non condurrà più ‘Domenica Live’. Invece Barbara Palombelli non può che essere più soddisfatta di così perché ciò che hanno deciso i vertici dell’emittente era quello che si aspettava alla vigilia.





Come ha anticipato ‘TvBlog’ sul suo sito, non sono previsti cambiamenti nei confronti di Barbara Palombelli. La bravissima presentatrice è stata riconfermata in entrambi i suoi programmi. Dunque, anche nella prossima stagione televisiva sarà al timone de ‘Lo sportello di Forum’ e di ‘Stasera Italia’. Un riconoscimento importante per la donna, che continuerà a fare compagnia ai telespettatori di Rete 4. Nessuna variazione negativa per lei, che cercherà di continuare ad inanellare risultati importanti negli ascolti.

Per quanto riguarda Barbara D’Urso, ecco dunque quanto rivelato da Pier Silvio Berlusconi su ‘Domenica Live’ e quindi Barbara D’Urso: “Questo tipo di infotainment a 360 gradi, che va dalla cronaca, alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso”. Una vera e propria bocciatura totale, che non lascia spazio a cambi di idea nel prossimo futuro. Un colpo bassissimo per la regina di Mediaset, che rischia di perdere il trono.