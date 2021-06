Sono ormai settimane intere che non si fa altro che parlare di Barbara D’Urso. La conduttrice televisiva è al centro di innumerevoli voci soprattutto sul suo futuro, visto che in tanti hanno ipotizzato dei cambiamenti. Alcuni giorni fa si è immortalata fuori dagli studi Mediaset di Cologno Monzese per cominciare già a lavorare per ‘Pomeriggio Cinque’ in vista della prossima stagione tv. Ma si è parlato con insistenza della possibilità che ci sia un ridimensionamento nei suoi confronti alla luce di ascolti non eccelsi.

Eppure si è parlato in un altro caso di nuovi programmi che potrebbero esserle affidati, come ad esempio ‘Lo show dei record’ e ‘La Fattoria’. Adesso nei corridoi del ‘Biscione’ è spuntata un’altra indiscrezione che ha inevitabilmente indicato una strada ben precisa. Barbarella avrebbe avuto una comunicazione importante da parte dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che smentirebbe le brutte notizie fatte circolare sul suo conto. E a breve termine non è da escludere un annuncio ufficiale che certificherebbe il tutto.

Per prendere il suo posto la domenica pomeriggio sono usciti fuori nomi di un certo calibro, come quelli di Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Stefano De Martino. Stando a questi rumor, si stava preferendo ridurre il carico di lavoro a Barbara D’Urso per evitare di avere nuovamente risultati non all’altezza delle aspettative. Ma adesso tutto sembra essere cambiato improvvisamente. Carmelita non sarebbe dunque affatto un peso per Mediaset, che punterebbe ancora fortissimo sulle sue qualità professionali.





Nonostante Mediaset voglia lasciare spazio ad un’altra trasmissione nel primo pomeriggio domenicale, la ‘Domenica Live’ di Barbara D’Urso non sarebbe per niente a rischio. Si andrebbe verso la riconferma del programma, che andrebbe in onda dalle 17.15 alle 18.40. Non ci dovrebbero invece essere speranze per ‘Live – Non è la D’Urso’, chiuso anzitempo qualche mese. Al posto di quest’ultima trasmissione dovrebbe esserci il collega Enrico Papi, che condurrà lo storico ‘Scherzi a parte’.

Recentemente Barbara D’Urso è stata attaccata per una foto in accappatoio ma con il tacco e gambaletti a rete. La conduttrice non si è risparmiata in fatto di originalità, forse sperando di strappare un sorriso e un cuore in più dai fedelissimi seguaci. Sfortuna sua, però, gli scatti non potevano passare inosservati anche a chi non mostra troppa simpatia nei suoi riguardi. Valanga di commenti non troppo piacevoli.