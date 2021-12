Su Barbara D’Urso sono uscite notizie contrastanti nell’ultimo periodo. Prima si è parlato di uno stop definitivo anche del suo programma ‘Pomeriggio Cinque’, o meglio, dello stop riguardante la sua conduzione. Poi c’è stata la conferma che rimarrà al timone, ma per le festività natalizie sarà mandata in ferie per lasciare spazio a Simona Branchetti. Adesso è uscita fuori una nuova bomba sul suo conto ed è decisamente positiva, per la gioia di tutti i suoi affezionati telespettatori.

Qualche giorno fa Barbara D’Urso è stata criticata per un post su Instagram. Nella sua foto natalizia le sue gambe sono apparsa troppo lunghe del solito e anche i suoi piedi non sono sembrati davvero i suoi. E sono partiti a raffica i commenti contro la donna: “Mamma mia, ha le gambe troppo lunghe, ha sbagliato qualcosa”, “Sicuramente avanti con photoshop”, “Il fotografo è un dilettante, l’ha photoshoppata malissimo”, “Ma il suo piede è un 49”. Da parte di Carmelita non è arrivata alcuna replica.

Se dunque con ‘Pomeriggio Cinque’ riprenderà a lavorare nel gennaio 2022, per Barbara D’Urso sarebbe in arrivo una nuova esperienza nel piccolo schermo. Ad anticipare la bella notizia è stato ‘Libero’, che ha riferito di rumor molto insistenti. E riguarda la prima serata televisiva. Ebbene sì, Carmelita potrebbe tornare ben presto a condurre una trasmissione di sera. Ma c’è un altro colpo di scena: non lavorerebbe a Canale 5 come suo solito, ma su un altro canale, decisamente inedito per la presentatrice.





Secondo dunque le ultime indiscrezioni riguardanti la conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso potrebbe lasciare momentaneamente Canale 5 per approdare su Italia 1. Qui condurrebbe il programma ‘La Pupa e il Secchione’. Sarebbe stata battuta la concorrenza della collega Federica Panicucci, anche se mancano ovviamente le conferme ufficiali. Non resta che attendere le prossime settimane, ma si potrebbero aprire nuovi orizzonti per Barbarella, che potrebbe subito accettare l’offerta.

C’è comunque stata una disfatta recentemente per Barbara D’Urso. Infatti, la sua trasmissione ‘Pomeriggio Cinque’ è riuscita a conquistare solamente il 12% di share, quindi ha perso davvero moltissimi telespettatori. E il colpo di scena è stato un altro perché è stata sconfitta anche dal programma ‘Geo’, in onda su Rai 3. Quest’ultimo è stato in grado di raggiungere il 14% di share. E dovrà cambiare registro su questo fronte.