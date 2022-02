Splendida notizia per Barbara D’Urso. Se ne stava parlando ormai da diverso tempo, ma adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte di Mediaset che ha confermato tutte le indiscrezioni della vigilia. Immediata anche la reazione della conduttrice televisiva, che è esplosa di gioia subito dopo l’annuncio. Ha scelto tutti i suoi canali social per esprimere la sua gioia immensa. E ovviamente i suoi follower hanno iniziato a riempirla di complimenti e ad augurarle il meglio per il suo futuro.

Una brutta voce su Barbara D’Urso era uscita fuor invece alcuni giorni fa. Rischia eriamente di perdere il ritorno de ‘La Talpa’. Mediaset avrebbe infatti deciso di affidarla a Federica Panicucci, che raddoppierebbe dunque il suo impegno e sarebbe protagonista in prima serata. Mancano ovviamente ancora le ufficialità, ma il settimanale ‘Oggi’ ne è ormai certo. E chissà come reagirà Barbarella, quando ci sarà la comunicazione ufficiale del ‘Biscione’. Ma vediamo adesso qual è la notizia più bella.

Barbara D’Urso ha commentato così la splendida notizia: “Nuova sfida, nuova avventura e nuova emozione. #colcuore”. Ma di che cosa si tratta quindi? In un comunicato ufficiale Mediaset ha sciolto ogni tipo di dubbio: “Partirà martedì 15 marzo 2022 il nuovissimo La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso. La Pupa esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D’Urso, proverà per la prima volta un esperimento…”.





E quindi Barbara D’Urso è riuscita ad ottenere la presentazione de ‘La Pupa e il Secchione Show’. E il ‘Biscione’ ha aggiunto: “Vuole unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Grazie alla sua esperienza e alla sua versatilità, la conduttrice raccoglierà questa nuova sfida con l’obiettivo di assicurare al programma spessore e racconto. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo”.

E infine Mediaset ha scritto nella nota stampa: “Per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana. Costituirà un inedito mix di palinsesto Mediaset: si presa ad ampliare l’audience di Italia 1 sommando un largo pubblico appassionato al racconto televisivo”.