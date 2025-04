Barbara D’Urso potrebbe presto tornare in tv. A quanto riporta Alberto Dandolo ci sarebbe stata una cena con un’altra big, e sul piatto sia finito anche un nuovo programma. L’ultima volta che Barbara D’Urso è approdata in tv era lo scorso autunno a Ballando con le stelle. Barbara aveva raccontato del suo momento difficile: “Non parlo mai di quello che mi è accaduto perché ho difficoltà”.

“Ma so di essere una brava professionista e lo dico senza presunzione. Mi sono detta: ‘Ho 60 anni, e adesso che faccio? Come riprogrammo la mia vita? Come mi ricostruisco?’. Mi sono detta che dovevo farlo. Non è facile, anche perché scrivono continuamente cose non vere a cui non rispondo mai. Sono in un periodo di osservazione”.





Barbara D’Urso, ritorno in tv accanto a Paola Barale?

E pareva che quel periodo potesse finire. Spiegava Roberto Alessi come: “Me lo danno per certo, ma è una notizia che potrebbe essere anche smentita. Nulla è ufficiale, nulla è confermato, perché per ora è tutto molto molto riservato”. L’arrivo di Barbara d’Urso in Rai.

Tuttavia sembrerebbe essere sempre più plausibile, sarà vero o ennesimo buco nell’acqua?

A quanto pare l’ex presentatrice di Pomeriggio Cinque sarebbe diventata molto amica di Paola Barale. Racconta Dandolo sulle colonne di oggi come: “è nata una nuova coppia: quella formata da Barbara d’Urso e Paola Barale. Hanno scoperto un grande feeling. A questa cena non hanno mai smesso di chiacchierare”.

E conclude: “C’è già chi mormora di un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe in questo modo il loro rientro in tv”. E sembra proprio che qualcosa di vero in tutta questa storia ci sia. Staremo a vedere cosa succederà.