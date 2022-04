Barbara D’Urso, tensioni in atto con i vertici Mediaset? Nella seconda puntata, trasmessa il 22 marzo, gli utenti raggiunti sono stati 1.370.000 (9.05% di share). Ancor peggio è andata la terza puntata, quella del 29 marzo, quando il programma ha registrato 1.228.000 spettatori (8,2% di share). I vertici di rete contro la conduttrice? Ecco la verità.

Dopo i dati diffusi in merito al crollo di ascolti tv per La Pupa e il Secchione, a lanciare l’indiscrezione è stato il sito Dagospia dove sarebbe stata riportata la notizia di tensioni in atto tra i vertici Mediaset e la conduttrice più discussa degli ultimi tempi, Barbara D’Urso.





Ma procedendo con ordine, pare che uno scatto recentemente apparso online smentirebbe tutto, soprattutto in merito ai rapporti che intercorrono tra Endemol Shine, società del gruppo Banijay, e Barbarella. Lo scatto, nello specifico pubblicato da Edmondo Conti, Content Supervisor proprio di Endemol Shine, si mostrebbero Conti e la D’Urso, fra le bancarelle del Mercatino del Borghetto di Roma.

Sorridenti e sereni, ecco come appaiono in foto i due. Uno scatto che non solo tende a smentire ogni dubbio sugli attriti recentemente sollevati ma che è stata condivisa anche da un supporter della conduttrice su Twitter. Un dettaglio non da poco perché il tweet andrebbe a sferrare una frecciatina a Dagospia di tutta risposta allo scoop messo in circolo nelle ultime ore.

Sempre su La Pupa e il Secchione Barbara D’ Urso ci ha tenuto a ribadire che è stata tolta quella componente di bullismo che stride con la realtà di oggi: “Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino. Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari”. Ora c’è grande attesa per la prossima puntata del programma.

