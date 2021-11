Barbara D’Urso non smette di stupire, in tv ma anche su Instagram, dove spesso delizia i suoi fan con foto che mettono in mostra il suo fisico pazzesco. Con quasi tre milioni di follower su Instagram, la conduttrice di rivolge quotidianamente con consigli, foto, pensieri e saluti.

Siamo abituati a vederla sempre perfetta, con trucco e parrucco impeccabile durante la nuova stagione di Pomeriggio 5, dove la conduttrice si sta mostrando con un look molto più sobrio rispetto a quelli sfoggiati negli ultimi anni durante le sue trasmissioni. Un cambio voluto anche da Mediaset, che ha cancellato Live – Non è la D’Urso e Domenica Live e ridurre il suo appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5. In molte occasioni Barbara D’Urso ha deciso di mostrarsi senza filtri ai telespettatori. O meglio, ai follower, pubblicando scatti al naturale, senza make-up.

Barbara D’Urso struccata, la foto di Jimmy Ghione

Spesso criticata per le sue luci di studio che attenuerebbero le rughe, la conduttrice si è mostrata sì senza trucco, ma ovviamente cercando sempre di presentarsi sempre al meglio. Ma ci ha pensato qualcuno a pubblicare una foto in cui la conduttrice appare al naturale, senza luci, lanciando anche una frecciatina che sicuramente non farà piacere a Barbara D’Urso, che si è vista sbattuta su Instagram accostata alla frase: “Quando salta la luce”, facendo proprio riferimento alle famose luci dello studio.





Jimmy Ghione, storico inviato del telegiornale satirico Striscia la Notizia, ha recuperato una paparazzata della conduttrice e sul suo account Instagram ha pubblicato lo scatto che mostra Barbara D’Urso a passeggio accostata ad altri scatti ufficiali in cui la conduttrice è truccata di tutto punto. Molti follower di Jimmy Ghione non hanno apprezzato, criticando l’inviato.

“L’aspetto delle donne non dovrebbe mai essere oggetto di questo tipo di confronti e risate!! Cerchiamo di evolvere!”, “Posso capire che certe conduttrici possono anche non piacere. Lo capisco e lo comprendo. Ma per esporre una critica si potrebbero utilizzare altre modalità: si potrebbe criticare lo stile comunicativo adottato, si potrebbe perfino criticare l’utilizzo smodato di luci. Ma questa critica all’aspetto fisico la trovo ampiamente inutile, becera, schifosa”, sono solo alcuni dei commenti lasciati al post di Ghione.