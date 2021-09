“Ti stavo aspettando”. Barbara D’Urso avvisa il famoso collega. Sicura di sé e pronta a tutto…

La nuova stagione di Pomeriggio 5 è iniziata con un nuovo format a tante attese. Addio alla linea trash, per volere di Piersilvio Berlusconi, e nuova pelle. Una rivoluzione che ha spinto Barbara D’Urso a guardare altrove ed a fare a meno di tante storiche opinioniste tra cui Karina Cascella. “Può capitare che a un certo punto non abbiano più bisogno di te, sono abituata a questo genere di cambiamenti e credo che in televisione siano abbastanza normale”.



“Soprattutto se si parla di un programma come “Pomeriggio 5” che ha una vita molto lunga. Ho visto la nuova formula del programma, e adesso sono tutti giornalisti, politici o scrittori. Non penso che ci sia posto per un’opinionista come me. È cambiata l’impostazione del programma”. Il programma cambia ma il competitor resta lo stesso.



Barbara D’Urso dovrà continuare a vedersela con Alberto Matano. La scorsa stagione Tv ha avuto la meglio Alberto Matano con la sua La vita in diretta, ma Barbara d’Urso è tornata in Tv più combattiva che mai. Assicura di essere pronta alla sfida, di più di essere “galvanizzata dal successo che mi avete regalato in quella passata…”. Tanti, dopo un’estate difficile, i messaggi arrivati alla conduttrice. A cominciare da quelli di un’icona della tv: Sandra Milo.







“A dispetto di chi ti dava per vinta, ascolti alla mano, hai dimostrato il contrario rivelandoti vincente anche in questa nuova veste…”. Barbara D’Urso incassa e ringrazia. Ma Alberto Matano non resterà a guardare. Durante la conferenza stampa di presentazione, Alberto Matano ha subito precisato che gli inviati del programma sono tutti stati confermati praticamente a furor di popolo, ma ci saranno anche altri volti nuovi che i telespettatori inizieranno a conoscere nei prossimi giorni.



In più, una delle grandi novità riguarda lo studio, che sarà nuovo, moderno e interattivo. Quindi, un cambiamento importante per rendere il tutto ancora più gradevole. Ora il pubblico non aspetta altro che l’inizio de ‘La Vita in diretta’. E gli utenti hanno commentato: “Era ora, finalmente”, “Augurono e in bocca al lupo, siete una grandissima squadra”, “Avanti tutta, è uno squadrone”, “Noi vi aspettiamo, non vediamo l’ora di ammirarti in tv”.