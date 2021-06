Il 2020 è un anno che Barbara D’Urso non dimenticherà facilmente. Prima il taglio del palinsesto della domenica sera. Poi quello di Domenica Live. Colpa dei numeri sottotono, o comunque non all’altezza degli anni precedenti. A pesare, poi, anche la volontà di Pier Silvio Berlusconi che sembra sempre più intenzionato a diminuire la presenza di contenitori trash sulla rete ammiraglia. Ma non tutto è da buttare. Sembra infatti che Mediaset sia pronto ad affidarle una prima serata oltre a Pomeriggio Cinque, l’unico dei tre programmi di Carmelita riconfermato.



A lanciare l’indiscrezione nelle settimane scorse era stato Blasting News. Per Barbara D’Urso si starebbe valutando una riproposizione de Lo Show dei Record. Il game fu lanciato proprio da Barbarella nel 2008. Nel 2018 il programma è stato riproposto su Tv8 con il titolo ‘La Notte dei Record’, con al timone Enrico Papi. Enrico Papi che sarà al posto di Barbara D’Urso la domenica sera con la nuova edizione di Scherzi a Parte. Al posto di Domenica Live, invece, Mediaset starebbe provando a convincere Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.



Obiettivo dare forma ad un talk in grado di rivaleggiare con la Domenica In di Mara Venier e provarne a spezzare lo strapotere degli ultimi mesi. Per ora Barbara D’Urso sembra non pensarci. E lo dimostra pubblicando uno scatto della sua vita privata. Sempre riservatissima, ha deciso di rompere il protocollo pubblicando uno scatto di quale tempo fa assieme ai suoi affetti più cari, vale a il padre, l’ex Mauro Berardi.







Uomo on cui ha avuto una relazione durata dal 1982 al 1993 e i suoi due figli nati dal loro amore, Giammauro ed Emanuele: “Non ho molte foto tutti insieme – ha scritto nella didascalia del post Barbara D’Urso – e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami”.



E conclude: “Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”. Tanti i commenti per Barbara D’Urso. Alcuni di cattivo gusto come chi sottolinea il ricorso ai ritocchini, con diverse stoccatine come “Quella in foto chi sarebbe? Totalmente diversa”, oppure “Sembra un’altra, la chirurgia fa miracoli”.