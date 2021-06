“E adesso rido io…”. Barbara D’Urso, la verità è arrivata. E anche il momento per lei

La conduttrice Barbara D’Urso è ormai la protagonista assoluta della televisione italiana, nel bene e nel male. Dopo aver chiuso questa stagione televisiva, sono uscite fuori numerosissime voci sul suo futuro professionale. Si è parlato con insistenza di un domani non certamente roseo per la presentatrice Mediaset, che rischierebbe di subire dei ridimensionamenti alla luce di ascolti non considerati eccelsi dall’emittente televisiva, che le aveva bloccato anche ‘Live – Non è la D’Urso’ mesi fa.

Dopo che per settimane intere si è parlato solamente di lei e di ciò che potrebbe succedere, ecco che per la prima volta ha rotto ufficialmente il silenzio. Si è probabilmente stancata di dover leggere numerose notizie non confermate ufficialmente e per questo motivo ha preferito dire la sua per cercare di chiudere una volta per tutte la vicenda. Anche se difficilmente anche queste parole riusciranno a placare i rumor, che potrebbero venire a galla anche nei prossimi giorni. Vediamo cosa ha rivelato sui social.

Si è vociferato che Barbara D’Urso potrebbe non presentare più ‘Domenica Live’ e che anche ‘Pomeriggio Cinque’ potrebbe durare meno del previsto, ovvero appena 45 minuti. Si tratterebbe di un vero e proprio smacco nei suoi confronti e lei potrebbe essere sostituita da altre colleghe. Ma stando a quello che ha dichiarato qualche ora fa, sembra che le cose non stiano proprio così. Infatti, ha fatto intuire che il suo futuro sarà ugualmente positivo, visto che ha ammesso che sta ridendo ascoltando queste news.





Barbara D’Urso ha deciso di dare vita ad una storia sul suo profilo Instagram, dove si è immortalata dalla capitale Roma. E ha affermato: “Baci da Roma. Parlano, parlano, parlano ma io rido, rido, rido”. Poche parole, ma che fanno comprendere quale sia il suo stato d’animo. Ha anche aggiunto una linguaccia in segno di ‘sfregio’ nei confronti di coloro che la criticano. Quindi, il ‘Biscione’ non la ridimensionerà? Non resta che capire come si evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Prima della risposta di Barbara D’Urso si era parlato dunque della presunta volontà di accorciare la durata delle puntate di Pomeriggio 5, facendole passare dai classici 90 minuti ai nuovi 45 minuti. Una ad oggi decisione tutt’altro che definita, dato che lo stesso Davide Maggio ha scritto sul suo sito: “I giochi, giova ribadirlo, non sono ancora chiusi: nei prossimi giorni sono ancora previste riunioni e incontri”.