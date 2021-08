Non c’è pace per Barbara D’Urso. La regina di Mediaset ha dovuto fare i conti con notizie molto negative, con il ridimensionamento dei suoi programmi. Infatti, non ci saranno più ‘Domenica Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Continuerà a lavorare con ‘Pomeriggio Cinque’, ma non potrà concedere molto spazio al gossip, visto che avrà meno tempo a disposizione e dovrà quindi concentrarsi sui fatti di attualità, come hanno richiesto espressamente i vertici dell’emittente televisiva.

Alcune settimane fa è rimasta molto triste e colpita dalla scomparsa del comico e cabarettista Gianfranco D’Angelo: “Gianfranco D’Angelo rusciva sempre a trovare il modo di strappare una risata al suo pubblico, anche nei momenti più difficili. È stato, e sarà, sempre uno dei più grandi”. Ma non era stata di certo l’unica a ricordare con estremo dolore la dipartita di Gianfranco D’Angelo. “Con Gianfranco D’Angelo il mondo del cabaret e del teatro perde un grande attore e io perdo un amico vero”, è stato detto da più parti.

Nonostante le tante delusioni dell’ultimo periodo, era uscita fuori una notizia favorevole per Barbara D’Urso, che nei prossimi mesi sarebbe nuovamente diventata grande protagonista. Invece, pare che a sorpresa qualcosa stia per cambiare repentinamente e per la presentatrice del ‘Biscione’ si prospetta un’ennesima mazzata. A godere sarebbe invece una sua collega, che vorrebbe assolutamente condurre la trasmissione che sembrava stesse per essere assegnata alla brava Carmelita.





Secondo gli ultimi rumors, Barbara D’Urso non sarebbe più la favorita alla conduzione del reality show ‘La Talpa’, che tornerà su Mediaset nel 2022. Ormai si era vociferato che mancassero esclusivamente le firme, invece per lei i tempi non sarebbero maturi. Sono stati gli utenti a contestare duramente questa ipotesi e presumibilmente il ‘Biscione’ ha preso in considerazione queste reazioni, proprio per evitare di avere ripercussioni sugli ascolti. E Paola Perego sarebbe ormai più che pronta.

Alcune settimane fa Barbara D’Urso ha commosso tutti con la dedica al figlio Giammauro: “Ed alle 14 in punto sei arrivato tu. Il mio primo figlio. L’unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo). E continui a rendermi felice anche a migliaia di chilometri di distanza. Ed a rendermi orgogliosa, tanto orgogliosa. Io, tu ed Emanuele insieme, sempre ed indivisibili. Ti amo”.