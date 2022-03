Tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini i rapporti non sono mai stati idilliaci. Per anni non si sono rivolti parola, poi nei mesi scorsi c’è stato un editoriale scritto su Chi dal conduttore in cui aveva reso noto di aver riallacciato i legami con la presentatrice campana. Tuttavia di recente sembra essersi rotto qualcosa nonostante l’ospitata di Barbara D’Urso al GF Vip. Infatti sulle pagine di Chi Magazine è stata pubblicata un’intervista al vetriolo di Francesco Zangrillo, broker assicurativo con il quale Barbara ha avuto una relazione sentimentale terminata di recente.

L’uomo ha sparato a zero sull’ex compagna, accusandola di non aver raccontato tutta la verità sulla love story e specificando di non essere stato “un corteggiatore in prova” (così lo aveva definito la stessa d’Urso), bensì il suo fidanzato per circa un anno. Insomma, sulla rivista non si sono lette delle tenerezze riguardanti la 64enne napoletana.

Quindi c’è stata l’ospitata durante la finale del Grande Fratello Vip 6, in cui la conduttrice ha lanciato la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda dal 15 marzo su Italia Uno. In questa occasione c’è stato un altro episodio che potrebbe ulteriormente incrinare i rapporti tra i due. Prima di dare la parola alla d’Urso, il conduttore l’ha definita la “regina dei reality”, dopodiché, seppur con estremo garbo, ha sottolineato che la collega è stata retrocessa da Canale Cinque alla seconda rete del Biscione.





“Un grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Perché non è roba da tutti i giorni per una primadonna come lei aver accettato con entusiasmo di prestare la propria figura ed il proprio volto per Italia Uno. E lo fa con grande semplicità ed entusiasmo. Brava!”. C’è chi tra le righe ha letto una sorta di colpo basso nei confronti della conduttrice. Infine l’altro episodio che si è notato sul web riguarda un retweet di Barbara D’Urso.

sì sì, c’è proprio un bel clima tra le star di Mediaset. pic.twitter.com/tl4zk0jqVT March 16, 2022

La conduttrice ha ri-cinguettato diversi post degli utenti riferiti a La Pupa e il Secchione, la cui prima puntata è andata in onda nella serata di martedì 15 marzo. Tra i tanti re-tweet, uno ha fatto scalpore. Quello che recita così: “Lei (Barbara d’Urso, ndr) portando Muove La Colita in diretta in prima serata su Italia1 ha realmente cancellato sei mesi di GF Vip”. “Sì sì, c’è proprio un bel clima tra le star di Mediaset”, scrive un utente e il riferimento è al fatto che Barbara D’Urso abbia proprio retweettato quel post.