Barbara D’Urso sta per godersi le tanto attese vacanze estive, dopo una stagione televisiva decisamente molto intensa e a tratti ricca di polemiche. Lo scorso venerdì ha salutato tutti i suoi telespettatori di ‘Pomeriggio Cinque’, essendoci stata il 28 maggio l’ultima puntata. Ritornerà alla guida di questa sua trasmissione a partire dal prossimo mese di settembre. Durante i saluti finali non è riuscita a trattenere le sue emozioni ed è quasi scoppiata a piangere davanti alle telecamere di Mediaset.

Su di lei sono uscite fuori anche altre voci non belle, tirate fuori dall’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis. Quest’ultima ha confessato di aver ricevuto dei soldi dai programmi di Carmelita e ha aggiunto: “Tutti gli ospiti della D’Urso sono pagati”. Invece la conduttrice televisiva aveva sempre smentito categoricamente di retribuire coloro che intervenivano in studio. Ma adesso su Barbarella è venuta a galla una notizia, che è decisamente molto più interessante e suggestiva.

Secondo quanto finora è trapelato, Barbara D’Urso non dovrebbe più condurre il programma della domenica pomeriggio, quindi non sarà al timone di ‘Domenica Live’. In quel lasso di tempo, in sua sostituzione potrebbe arrivare Lorella Cuccarini, che tornerebbe a condurre dopo l’esperienza alla Rai con ‘La Vita in diretta’. Quest’anno la presentatrice e ballerina è stata insegnante di danza di ‘Amici 20’ nella squadra composta anche dalla maestra di canto, Arisa. Ma ecco qual è la novità più eclatante per la D’Urso.





Nelle scorse ore il sito ‘BubinoBlog’ ha sparato una vera e propria bomba. Barbara D’Urso potrebbe approdare nuovamente in prima serata sempre su Canale 5 e a lei potrebbe essere affidato un programma molto importante. In lizza ci sarebbero la versione Nip del ‘Grande Fratello’ o il clamoroso ritorno di un reality show Mediaset, ovvero ‘La Fattoria’. Ci sarebbe anche una terza opzione, legata a ‘Lo show dei record’, ma questa ipotesi sembra meno percorribile. Non resta che aspettare ulteriori notizie.

Durante l’ultima puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ c’è stato un piccolo imprevisto, mentre andava in onda lo spazio dedicato ai ritocchini dei vip. La conduttrice, infatti, ha intervistato in collegamento alcuni medici estetici. Barbara D’Urso ha intervistato il chirurgo plastico Alessandro Gualdi, spesso ospite nel salotto di Canale 5. Nel cuore del dibattito però, accanto al professore è apparsa una bimba.