“Non succederà mai”. Barbara D’Urso, ennesima delusione da Mediaset: una doccia fredda per Carmelita

Tante delle creature inventata da Barbara D’Urso nel corso della storia, per Pomeriggio Cinque, resteranno a casa, poiché la nuova edizione di Pomeriggio 5 prevederà pochi o nessun ospite in studio, come ha fatto sapere il portale Blogo. Si punterà tutto sull’informazione. Da qualche giorno c’è finalmente la data ufficiale dell’inizio del programma.

La trasmissione andrà in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. L’appuntamento per l’affezionato pubblico di Carmelita è per lunedì 6 settembre. Per quanto riguarda Pomeriggio Cinque, dunque, sembra proprio tutto ok, mentre invece una doccia gelata pare abbia investito Barbara D’Urso in questi giorni.

La Talpa, storico reality Mediaset, nei giorni scorsi è stato al centro di alcuni rumor per quanto riguarda la conduzione. È stato proprio in quel frangente che è trapelato il nome di Barbara D’Urso. Scendendo nel merito dell’annosa questione, era stato TvBlog a spiegare che Mediaset, per il programma, stava pensando di piazzare alla guida proprio la conduttrice partenopea.





Non scordiamoci che Live – Non è la d’Urso e Domenica Live, sono stati entrambi fatti fuori dai vertici del Biscione. Ad ogni modo, nelle scorse ore, Dagospia ha diramato la notizia di essere entrato in contatto con fonti Mediaset le quali avrebbero smentito che si starebbe parlando di un coinvolgimento della presentatrice napoletana per la trasmissione che fu di Paola Perego. La Talpa.

Dagospia ha scritto che la notizia che vorrebbe la D’Urso al timone de La Talpa circola da qualche giorno, ma che tale ipotesi non trova conferma da fonti Mediaset. “Dopo anni la conduttrice è stata ridimensionata, improbabile dunque che possa esserle affidato un titolo di punta”, ha concluso il portale diretto da Roberto D’Agostino, che ha lanciato il rumor nella rubrica ‘A lume di candela’.