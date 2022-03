Tanto tuonò che piovve. Barbara D’Urso è stata negli ultimi anni una delle conduttrici più presenti nel palinsesto di Canale5. Tanto successo, però, le è valso, come spesso accade, anche tante critiche. Molte delle quali feroci. C’è chi ha parlato apertamente di ‘tv spazzatura’ e chi l’ha accusata di far ascolti sui sentimenti della gente. Il confine tra ciò che è lecito o meno in programmi che si occupano di attualità, gossip, relazioni e cose così è sempre molto labile. Ma Carmelita ha pagato.

Nella scorsa stagione Mediaset ha tagliato alcune sue trasmissioni e le ha chiesto di modificare lo stile che l’ha sempre contraddistina. Barbara non s’è persa d’animo e si è rimessa in gioco, come sempre ha fatto. Con “La Pupa e il Secchione Show” la D’Urso ha accettato un’altra sfida. E ancora oggi continua a condurre Pomeriggio5. Solo che l’atmosfera intorno a lei sembra cambiata. Tanto che nelle ultime ore si è diffusa una voce piuttosto preoccupante. Per lei, s’intende.





Qualche problemino Barbara D’Urso ce l’ha. È il portale TvBlog a metterlo in risalto coinvolgendo i suoi numerosi lettori attraverso alcune stories su Instagram: “La Pupa e il Secchione è calato parecchio. Adesso si sposta al venerdì. Calerà ancora?”. Questa una delle domande poste ai telespettatori. Ma c’è un’altra story che fa parecchio discutere.

Da quanto racconta il supplemento di Blogo sembra che la permanenza di Barbara D’Urso alla conduzione di “Pomeriggio5” non sia così scontata. Sempre sul suo profilo ufficiale TvBlog sostiene infatti: “Barbara D’Urso Pomeriggio5 a settembre? Dipende tutto da come finirà l’avventura de La Pupa e il Secchione”.

Abbiamo un legame io e voi… E questo sorriso è per ringraziarvi di tutto l’amore che mi date sempre, ogni giorno, anche con #Pomeriggio5 ❤️ pic.twitter.com/6nnWQJ7Ti1 — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) March 24, 2022

Se però l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione si è attestata su 1 milione e 370mila spettatori (share del 9,05%), a Pomeriggio5 le cose vanno decisamente meglio. Almeno per ora. Mentre la conduttrice ha anticipato che Flavia Vento vorrebbe abbandonare lo show di Italia1, su Canale5 ringrazia il pubblico che la segue con grande affetto. La puntata di Pomeriggio5 di ieri ha infatti conquistato 1 milione e 766mila telespettatori (15,57% di share). Niente male, insomma. Anche se il futuro resta incerto…