Momento molto difficile per Barbara D’Urso, che nella puntata del 14 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ ha mostrato tutta la sua preoccupazione per una situazione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Si è soffermata su un argomento diventato davvero predominante in queste ore e che ha lasciato tutti senza parole. E ha poi fornito qualche informazione in più, dando un dispiacere al pubblico, che quindi non avrà la possibilità di assistere a qualcosa che si stava attendendo a lungo.

Barbara D’Urso intanto annuncerà in diretta al ‘GF Vip’ chi sarà il terzo giudice del cast, anche se è ormai risaputo che quel posto sarà occupato proprio da Soleil Sorge. Lo sanno tutti ma non i finalisti che, a detta di molti, resteranno spiazzati. “Vedrò il GF Vip per vedere le facce di Jessica e Delia quando Barbara lo dirà. Si vola!”, si è letto su Twitter. E ancora: “Chi è già fuori della casa lo sa già che Soleil il giorno dopo la finale già lavora in un altro programma tv e già rosicano! Stasera durante la finale lo sapranno gli altri”.

Proprio mentre si accingeva a chiudere la puntata di ‘Pomeriggio Cinque’, Barbara D’Urso non ha non potuto soffermarsi sul tema di queste ore, ovvero le condizioni di salute non buone di una delle protagoniste de ‘La Pupa e il Secchione Show’, programma che condurrà Barbarella a partire dal 15 marzo: “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”.





Ad essere finita in ospedale è stata Paola Caruso. E Barbara D’Urso ha aggiunto: “Al momento deve riposare per alcuni giorni e quindi domani non ci sarà, però può darsi che Paola domani ci dirà invece che ha recuperato. Stasera invece darò questa busta choc ad Alfonso Signorini. Entrerò in studio e darò anche quest’altra busta choc perché accadono cose nella mia vita così. Si vede che nella mia vita sono condannata a stare sul filo del rasoio”. Non resta che aspettare le prossime ore.

“Non respiravo più”, ha affermato da una barella Paola Caruso attaccata a una flebo. Le condizioni della showgirl non sembrerebbero essere gravi, ma ancora non si conoscono i tempi e le modalità delle dimissioni. In casi simili sempre meglio dimostrarsi prudenti. Quindi per i fan di Paola non resta che attendere notizie decisamente migliori.