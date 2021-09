La nuova stagione di Pomeriggio 5 sta regalando gioie e dolori a Barbara D’Urso. Buoni gli ascolti con il format rinnovato che ha portato all’esclusione di tanti personaggi che, nel corso degli anni, avevano contribuito a creare la spina dorsale d’ursiana. Barbara D’Urso che nei giorni scorsi ha riempito anche le cronache rosa per la sua storia con l’imprenditore Zangrillo. Sul magazine sono finite una serie di foto in cui Barbara D’Urso in piedi, con le mani giunte, con un’espressione fra il basito e l’imbarazzato.



E a quanto pare alla base di tutto ci sarebbe la gelosia. In base a quanto riferito dal magazine lui sembra aver chiacchierato un po’ troppo con la donna al tavolo al fianco, facendo così andare su tutte le furie la conduttrice. Quindi una serata tutt’altro che leggera per Carmelita e il suo compagno, per la prima volta beccati in una situazione del genere.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo erano al ristorante insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della conduttrice in un ristorante della centralissima Brera, a Milano. L’uscita dei due prosegue tranquilla, anche se li vediamo separati, si legge su Oggi. Lei siede accanto ad un vecchio amico, mentre lui è a un altro tavolo impegnato a chiacchierare con una misteriosa donna bionda con un blazer rosa.







La lite non si sarebbe esaurita all’interno del locale ma sarebbe continuata anche oltre. Insomma una bella gatta da pelare che oggi, poco prima della diretta, si è resa protagonista di un gesto inaspettato. La conduttrice Mediaset ha condiviso un video inaspettato su Instagram. Nelle immagini, Barbara si trova dietro le quinte pochi minuti prima della messa in onda.

“Barbara è caduto il collegamento. Ci sarà un altro inviato sul led”, dice una voce fuori campo. Minuto di silenzio poi parte il conto alla rovescia: Barbara D’Urso fa il segno della croce prima di entrare in studio. Di buon auspicio per la puntata imminente. “Dopo anni di dirette, ancora si emoziona prima di entrare. Grande Barbara”. Ma poco dopo il video sparisce dai social. In ogni caso, i fan sono con lei.