Notizia bomba su Barbara D’Urso arrivata nelle ultime ore. Di lei abbiamo purtroppo parlato solamente in modo negativo nell’ultimo periodo, infatti sarebbe finita nel mirino di Mediaset per gli scarsi risultati ottenuti fin qui da ‘La pupa e il secchione’. I vertici del ‘Biscione’ sarebbero totalmente insoddisfatti e glielo avrebbero fatto notare. Servirà un’immediata inversione di tendenza, altrimenti il rischio è che il reality show possa davvero essere chiuso prima del previsto. E il pubblico aspetta con ansia novità.

Proprio in riferimento alla trasmissione di Italia 1, Andrea Pucci ha attaccato ‘La pupa e il secchione’ e in un certo senso anche Barbara D’Urso, visto che lui è stato protagonista con Stefano De Martino a ‘Stasera tutto è possibile’ durante lo scontro con Carmelita: “Il nostro lavoro è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahaah”.





Ebbene sì, Barbara D’Urso sarà protagonista alla Rai. No, non stiamo parlando di un clamoroso cambio di casacca, anche se comunque in molti tiferebbero per questa possibilità. Ma è stata scelta per un programma molto interessante, in onda nel pomeriggio di sabato 2 aprile. L’annuncio è ufficiale e la foto di lei è stata diffusa online. C’è tantissima curiosità per comprendere cosa farà, dunque non resta che aspettare la messa in onda della trasmissione per scoprire tutti i dettagli.

Stando a quanto comunicato su Twitter dal programma, Barbara D’Urso sarà ospite il 2 aprile a partire dalle ore 15 di ‘Tv Talk’ su Rai 3. Questo il comunicato ufficiale: “Tutta la tv della settimana raccontata e analizzata in 90 minuti! Ospiti: Barbara D’Urso, Monica Giandotti, Marco Damilano, Natasha Stefanenko. Opinionisti: Saverio Raimondo, Riccardo Bocca, Massimo Cirri, Marta Cagnola e Maria Volpe. Appuntamento sabato 2 aprile ore 15 su Rai 3”, ha concluso il post.

E su Twitter gli utenti hanno commentato: “Vogliamo sapere se Barbara D’Urso condurrà un programma su Canale 5 in prima serata”, “Molto male, non ci sono I Lunatici”, “Riccardo Bocca e Barbara D’Urso, un sogno, forse una favola”. Tutti resteranno incollati davanti al piccolo schermo sul canale Rai 3 e c’è enorme interesse intorno a Barbarella, che potrebbe fare qualche rivelazione davvero inaspettata.

