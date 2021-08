“Ora lo posso annunciare”. Barbara D’Urso, arriva la bomba. È una sorpresa per tutti

Non solo brutte notizie per Barbara D’Urso. E stavolta è stata proprio lei a confermare tutto con una dichiarazione importantissima, rilasciata alla giornalista Candida Morvillo. Soltanto alcuni giorni fa vi abbiamo riferito della conferma praticamente ufficiale della riduzione di ‘Pomeriggio Cinque’. La sua trasmissione andrà in onda solamente dalle ore 17.30 alle ore 18.40 e dovrà rinunciare quasi completamente alla parte dedicata al mondo dello spettacolo e della tv, concentrandosi sull’informazione.

Non la vedremo all’opera con ‘Domenica Live’ e nemmeno con ‘Live – Non è la D’Urso’. Ma adesso è arrivata una news decisamente di senso opposto, che ha rincuorato non poco il suo pubblico. Ebbene sì, non ci sarà un ridimensionamento totale di Carmelita, anzi la presentatrice Mediaset è più carica che mai e pronta ad imbattersi in una nuova avventura nel piccolo schermo. Il sensazionale annuncio sta già facendo il giro della rete e tutti chiedono a gran voce maggiori dettagli su questo tema.

‘Pomeriggio Cinque’ riaprirà i battenti tra meno di un mese, infatti restano ancora poche settimane di vacanza per Barbara D’Urso. Poi dal 6 settembre dovrà dedicare corpo e anima al programma di Canale 5. In seguito, però, discutendo del futuro televisivo con Morvillo, ha fatto una rivelazione inaspettata. Infatti, in tanti si aspettavano qualche novità ma non così diretta e clamorosa. Invece lei non vedeva l’ora di condividere con i suoi telespettatori una notizia, che ovviamente è diventata subito di dominio pubblico.





Questa la bomba sganciata da Barbara D’Urso: “Sì, è in maturazione una prima serata di intrattenimento”. Quindi, sarà al timone di un nuovo programma su Canale 5, che andrà in onda in prima serata. Non ha però potuto fornire ulteriori delucidazioni in merito. Successivamente si è difesa dagli attacchi: “Io trash? A Live ho fatto partecipare diversi politici. Poi c’era una pagina dove ho cercato di portare grandi risultati con un budget molto contenuto, rispettando dunque le esigenze dell’azienda”.

Sul presunto nuovo fidanzato Barbara D’Urso ha invece raccontato: “C’è una persona speciale a cui ho dato il permesso di corteggiarmi, un corteggiatore in prova. Perché in amore ho dato tanto e ora do prima tantissimo amore a me stessa”. Ovviamente non ha detto il suo nome, ma finalmente è uscita allo scoperto e ha confermato di essere interessata ad una persona. Seguiranno sicuramente sviluppi.