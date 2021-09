Si sapeva che Pomeriggio 5 sarebbe tornato in tv con tante novità, praticamente un programma rivoluzionato, con più news e meno gossip. Quello che non si sapeva, invece, era che la rivoluzione passava anche dallo stile della padrona di casa. È una “nuova” Barbara D’Urso quella che la scorsa settimana ha inaugurato la stagione televisiva con la trasmissione che da anni e anni fa compagnia il pomeriggio al pubblico di Canale 5.

Fino a maggio scorso la conduttrice ha abituato i telespettatori a un look audace e anche molto giovanile, ma con quel fisico a lei è concesso tutto. In questi anni in studio Barbara D’Urso ha sfoggiato più che altro mini dress attillati, gonne a palloncino, glitter come se piovessero, scarpe-gioiello sempre dai tacchi a spillo, bustier e anche orecchini-lampadario a completare gli outfit. Beh, ora ha deciso di dare una svolta radicale al suo look, dunque ha optato per un cambio netto al guardaroba.

Barbara D’Urso, look rivoluzionato: foto

Stop a capi e accessori stravaganti che strizzano l’occhio alle giovanissimi e benvenuto armadio più sobrio e in linea con gli argomenti trattati a Pomeriggio 5. Anche in queste prime puntate, difatti, al posto dei soliti completi scintillanti e micro vestiti addosso a Barbara D’Urso abbiamo visto pantaloni, camicie dal taglio maschile e gonne bon ton.





Il tutto anche in un’inedita scala di colori che si limita al grigio, nero, beige e bianco. Come se le tinte sgargianti come il fucsia e le fantasie animalier fossero solo un lontano ricordo. E addio anche alle scollature vertiginose: adesso Barbara D’Urso preferisce la camicia bianca, al massino una blusa dallo scollo bon ton sempre neutra.

E questa svolta di stile ma anche di programma sembra piacere al pubblico: “A dispetto di chi ti dava per vinta, ascolti alla mano, hai dimostrato il contrario rivelandoti vincente anche in questa nuova veste”, le scrive Sandra Milo. E i fan di Barbara D’Urso si sperticano in complimenti come “Sei femminile, chic elegante, raffinata e moderna, adoro il tuo nuovo stile”, “Vestita così mi piaci molto di più” e “Questo nuovo look sobrio ti sta molto bene”.