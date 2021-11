“Ecco dove la vedremo”. Bomba su Barbara D’Urso, la voce è sicura: tutto già deciso

Non si spegne il gossip intorno al futuro di Barbara D’Urso. La conduttrice sempre più nel centro del turbinio mediatico. Nelle ultime settimane si è parlato molto di quello che accadrà da qui a 6 mesi quando Pomeriggio 5 arriverà alla sua scadenza naturale. Pochi dubbi e una sola certezza, almeno per ora Carmelita non tornerà ad occupare la domenica pomeriggio di Canale 5. Gli ottimi risultati ottenuti da Silvia Toffanin e Amici allontanano questa possibilità.



A prendere la decisione di sospendere i programmi di Barbara D’Urso era stato Pier Silvio Berlusconi. Una scommessa vinta alla grande con gli ascolti che premiano di continuo e Domenica in battuta sistematicamente. Negli ultimi giorni erano rimbalzate voci su Carmelita secondo le quali non solo non lascerebbe Mediaset l’anno prossimo ma farebbe un salto di qualità. Oltre a ‘Pomeriggio Cinque’, potrebbe infatti presentare la nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ facendo così fuori Ilary Blasi.



Questo quanto riportato da ‘Nuovo’: “Isola dei Famosi, ora dicono: D’Urso va al posto di Ilary Blasi”. Tanti fan della presentatrice napoletana hanno espresso gioia per questo presunto nuovo impegno della d’Urso ma pare che la diretta interessata abbia rifilato un secco no a Mediaset. A dirlo è l’espero di gossip e sempre attento alle dinamiche di Barbara D’Urso Alessandro Rosica.







Rosica ha poi spifferato come Barbara D’Urso abbia altri programmi. Potrebbe tornare in onda, proprio nel 2022, Live-Non è la d’Urso, il talk show serale che è stato chiuso dall’azienda di Cologno Monzese per i bassi ascolti registrati nel corso dell’ultima stagione televisiva. Tanti i dubbi in proposito visto il crollo degli ascolti della scorsa stagione.



Quello che è certo è che l’Isola dei Famosi dovrebbe finire ancora sulle spalle di Ilary Blasi, al timone della trasmissione già lo scorso anno nonostante un tiepido riscontro. La moglie di Francesco Totti è reduce anche dal flop autunnale di Star in the star: basterà una nuova edizione del reality show a risollevare il morale della bionda conduttrice? Barbara D’Urso potrebbe essere comunque pronta.